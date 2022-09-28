Для капитуляции консолидация не нужна – Роберт Кочарян

Экс-президент подчеркнул, что капитуляция требует, наоборот, «деконсолидации».

«Я просто не понимаю смешивание этих простых истин. Не понимаю, делается ли это неосознанно или целенаправленно. Капитуляция вызывает деградацию и чувство бессилия. Может быть, это и нужно сегодня людям, которые призывают к общественной консолидации для капитуляции», - отметил Роберт Кочарян.

«Нам фактически предлагают сплотиться вокруг проблемы. Какова наша цель? Наша цель - спасти Армению или спасти проблему Армении? В медицине говорят: если есть опухоль, то ее надо удалить. Если мы хотим общественной консолидации, мы должны иметь эту консолидацию для высоких, труднодостижимых целей, требующих воли народа. Конечно, для этого консолидация необходима. В этом контексте смена власти является императивным требованием. Это вопрос, который может стать темой для обсуждения в политической сфере. Одно является очевидным: мы не можем вылечиться в той среде, которая сделала нас больными, мы должны изменить эту среду», - заявил бывший руководитель страны.

Напомним, что предшественник Кочаряна, первый президент Армении Левон Тер-Петросян предлагает правительству и оппозиции сесть за один стол и обсудить, что требуется от Армении и что предлагает ей международное сообщество в текущей критической для страны ситуации, и «из возможных решений выбрать наименее болезненное решение, приняв совместное решение». Более того, Тер-Петросян предупреждает, что все существующие предложения будут болезненными для Армении.

В недавнем интервью Общественному телевидению на замечание ведущего, что таким образом получается, что Армения должна подписать соглашение о капитуляции, Тер-Петросян сказал, что подобные соглашения в истории подписывали и более сильные страны. В частности, он упомянул Японию, которая в 1945 году подписала акт капитуляции по итогам Второй мировой войны.