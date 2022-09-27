Левон Тер-Петросян предлагает власти и оппозиции сесть за один стол и принять совместное решение

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян предлагает власти и оппозиции сесть за один стол и обсудить, что требуется от Армении в этой роковой ситуации, что предлагает международное сообщество, выбрать из возможных вариантов решения наименее болезненный и принять совместное решение.

При этом Тер-Петросян предупреждает, что все существующие предложения болезненны для Армении.

После состоявшейся на прошлой неделе встречи с Католикосом всех армян Гарегином Вторым, вторым и третьим президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, а также двумя бывшими президентами Нагорного Карабаха, вчера в интервью Общественному телевидению Армении Тер-Петросян заявил, что ни он, ни другие бывшие президенты, ни Его Святейшество не имеют информации о том, какие процессы происходят в данный момент, что предлагают Армении Азербайджан, Турция и Россия.

По словам первого президента, ответ на этот вопрос есть только у премьер-министра Никола Пашиняна и еще, может быть, у двух-трех человек, поэтому в результате взаимного доверия между властью и оппозицией необходимо правильно представить ситуацию и найти совместные решения.

«Все решения будут для нас плохими. Я вижу задачу в том, чтобы выбрать наименее болезненное из всех этих плохих решений. Таково наше ожидание, и чтобы это понять, мы должны владеть этой информацией, единственный, кто ею владеет, это Пашинян, никто другой. И скажу больше, и я этого не боюсь, Пашинян тоже боится подписывать этот документ. Какой бы документ он ни подписал, скажут: предатель, турок и прочее. На мой взгляд, мы даже протянем Пашиняну руку, если вместе выберем наименее болезненный вариант, тем самым мы берем на себя ответственность за эти договоры», - сказал первый президент.

Тер-Петросян предупредил, что если документ не будет подписан, то, возможно, Армения столкнется с опасностью потерять свою государственность в очень короткие сроки.

Первый президент убежден, что сегодня еще можно найти более или менее сносное решение, но если внутренние брожения продолжатся, то Армения станет еще слабее, а требования Азербайджана и Турции возрастут.

«Нас ждут трудные, болезненные решения, соглашения должны быть подписаны и с Азербайджаном, и с Турцией. Это никому не придется по вкусу, но есть момент, когда альтернативы нет. Если никакой документ не будет подписан, если не будет примирение с этими двумя соседями, а вы знаете, как они нас любят, нам придется снова по камню строить новое государство», - сказал Тер-Петросян.

На замечание, что получается, что Армения должна подписать договор о капитуляции, Левон Тер-Петросян ответил, что и более сильные страны подписывали такие договоры.

«Я первый сказал, что это капитуляция, да, Армения капитулировала. Разве Япония не унижалась, не капитулировала? Это не было нашим желанием, так сложились обстоятельства. Агрессивность наших оппонентов, ошибки наших властей, которые привели к этой ситуации», - сказал первый президент Армении.