В Первопрестольном Эчмиадзине работают над согласованием сроков проведения второй встречи экс-президентов

В настоящее время идет работа по согласованию сроков проведения второй встречи бывших президентов, сообщил Радио Азатутюн директор информационной системы Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Есаи Артенян.

Несмотря на разногласия, три бывших президента Армении выразили поддержку продолжению инициативы Католикоса всех армян Гарегина Второго.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян предлагает власти и оппозиции в этот судьбоносный для Армении момент принять совместные решения.

Роберт Кочарян, выступающий против объединения вокруг действующей власти, прямо своего предложения не озвучивает, но считает смену власти императивным требованием. Для выхода из ситуации он не против обсуждений и с премьер-министром Николом Пашиняном.

«Участие в этом формате по инициативе Его Святейшества также направлено на поиск решений, попытки прийти к определенным решениям путем дискуссий. Предложение Тер-Петросяна было категорически неприемлемо, например, для меня, но мы не сказали после этого: «все, мы больше сюда не придем, для нас это неприемлемо», мы оставили дверь открытой для дискуссий», - сказал Кочарян.

Третий президент Серж Саргсян, также принявший участие во встрече, не конкретизирует предложенные им решения, вчера вечером его офис публично заявил лишь следующее: «На данном этапе обсуждения у Верховного Патриарха, с которым периодически встречается третий президент РА, с участием бывших президентов дают возможность всесторонне обсудить выходы из сложившегося тяжелейшего положения и предложить нашему государству и народу реалистичные, взвешенные решения. Параллельно с этим здравомыслящие политические силы, общественные, политические единицы должны продолжить каждодневную работу по поддержанию в обществе духа борьбы».