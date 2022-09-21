Вопрос о выходе из ОДКБ в данный момент на повестке дня не стоит - Агаджанян

Вопрос о выходе из ОДКБ в данный момент на повестке дня не стоит, заявил в беседе с Радио Азатутюн депутат правящей фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении, председатель постоянной комиссии по внешним отношения Эдуард Агаджанян.

На данный момент выход из ОДКБ не будет иметь никакого практического эффекта и результата, заверил Агаджанян, подчеркнув, что, наоборот, подобный шаг на самом деле может вызвать определенные риски, учитывая ту напряженную обстановку и военные реалии, которые окружают сегодня Республику Армения.

«Я могу понять, и принять, и разделить эмоциональные оценки людей, и не только эмоциональные, естественно, и прагматические оценки, согласно которым деятельность ОДКБ оценивается совсем не положительно, особенно в контексте решения задач, стоящих сегодня перед Республикой Армения. Это факт, что последние три случая, по сути, не получили никакой реакции со стороны наших партнеров по ОДКБ, и структура в случае с Арменией если не полностью оказалась нефункциональной, то, по крайней мере, показала определенные проблемы с функциональностью», - сказал провластный депутат.

После начала интенсивных боевых действий на армяно-азербайджанской границе в начале прошлой недели официальный Ереван обратился в ОДКБ, Совбез ООН и к РФ. ОДКБ, членом которой является Армения, в ответ на просьбу Еревана о помощи направила в Армению мониторинговую группу.

В субботу группа провела наблюдение на нескольких участках армяно-азербайджанской границы и разработала предложения по снижению напряженности на границе.

Ранее глава Объединенного штаба ОДКБ заявил, что существующая проблема между Ереваном и Баку должна решаться политико-дипломатическими методами, подчеркнув, что «о применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, ни в ближайшем будущем, речи не идет».

Через несколько дней после фактического отказа ОДКБ и России оказать военную помощь Армении армянские власти начали на высоком уровне высказывать недовольство структурой и прямо обвинять возглавляемый Россией блок в бездействии.

Вчера в Армению прибыла делегация во главе с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засьем. В ходе работы миссии запланированы мероприятия по изучению и мониторингу текущей обстановки в приграничных районах, а также проведение встреч с высшим политическим и военным руководством.

Вчера ранее президент России Владимир Путин сказал, что по линии ОДКБ предпринимаются меры по снижению напряженности между Арменией и Азербайджаном.

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