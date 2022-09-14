В направлении Джермука работает артиллерия, въезд и выезд из города небезопасен – вице-мэр

«В направлении города работает артиллерия, дорога в город и из города небезопасна. Возможно, непосредственно асфальтовое покрытие дороги в данный момент не повреждено, но по прилегающей к ней территории наносятся удары. Одним словом, въезд и выезд небезопасен», - сказал Радио Азатутюн заместитель главы общины Джермук Вардан Саргсян.

По словам вице-мэра, на данный момент раненых среди мирных жителей нет.

По словам вице-мэра Джермука, те, кто не смог покинуть город, находятся в бомбоубежищах. «С первого момента, когда возникла проблема, население добровольно покинуло город - те, кто хотел, а кто не хотел, находятся в городе, пользуются убежищами, борются, а тем, кто хочет уехать, мэрия помогает, вывозит. Если у них проблема с транспортом, решаем проблему транспорта, если у них проблемы с едой, решаем проблему с едой, если есть проблемы с одеждой, помогаем с одеждой, просто исходя из ситуации, чуть раньше или чуть позже», - сказал Саргсян.

По сообщению Минобороны, с сегодняшнего утра азербайджанская сторона с применением артиллерии, минометов и крупнокалиберного огнестрельного оружия возобновила наступательные действия, особенно в направлении населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа. В направлении Джермука противник применил ударный беспилотник.

«Фактически, несмотря на четкую реакцию международного сообщества на создавшуюся ситуацию, военно-политическое руководство Азербайджана продолжает свои агрессивные действия против суверенной территории Армении, обстреливая как военную, так и гражданскую инфраструктуру», - заявил пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.

Помимо военных объектов, объектом нападения также являются гражданские инфраструктуры и жилые дома. Сегодня обстрелу подверглась дорога Агиту-Нораван в Сюнике. 130 семей из Агиту эвакуированы, сообщил глава общины Аветис Аветисян.

«Обстрел продолжается и сейчас, людей эвакуировали, молодежь осталась. Женщины, дети полностью эвакуированы, они в основном находятся в Сисиане, в деревнях Сисиана. Снаряд упал на жилые дома в селе», - сообщил он.

В результате боевых действий, начавшихся с полуночи 13 сентября, ранения получили четыре мирных жителя. Сегодня утром азербайджанская сторона открыла огонь в направлении жителя общины Тех Артура Марутяна, который гнал стадо крупного рогатого скота с гор Горайка. Он был ранен в голову и доставлен в Ереван.

В письме, адресованном международным партнерам, председатель Национального собрания Армении подчеркнул, что есть жертвы среди мирного населения. Официально об этом до сих пор не сообщалось. Минобороны пока не публиковало данные о погибших, раненых и взятых в плен военнослужащих. О по меньшей мере 49 погибших заявил вчера с трибуны парламента премьер-министр. Также нет информации о том, какие позиционные изменения произошли на пограничной линии в Сюнике, Вайоц Дзоре, Гегаркунике.