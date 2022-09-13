С армянской стороны есть как минимум 49 погибших - премьер

В результате начавшихся в полночь боестолкновениях на армяно-азербайджанской границе с армянской стороны есть не менее 49 погибших. Об этом в Национальном собрании заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«К сожалению, это число не окончательное», - добавил премьер.

Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана предприняли наступательные действия на четырех направлениях, позже к ним добавились еще два-три направления.

Глава правительства опроверг заявления Баку о том, что действия Азербайджана были предприняты в ответ на провокации со стороны Армении, назвав эти сообщения абсолютно лживыми и не соответствующими действительности.

На данный момент интенсивность боевых действий снизилась, сказал глава исполнительной власти, подчеркнув, что атаки Азербайджана на одном-двух направлениях продолжаются.

По его словам, Минобороны и Генштаб оценивают ситуацию, подсчитывают потери, уточненная информация будет официально опубликована.

Минобороны Армении после полуночи сообщило, что 13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что это ответ на «широкомасштабную провокацию подразделений Вооруженных сил Армении в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях армяно-азербайджанской границы».

В связи с агрессией в отношении суверенной территории Армении правительство Армении уже официально обратилось к России, в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.