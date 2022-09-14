Утром Азербайджан вновь начал наступательные действия – Министерство обороны

«В частности, противник использовал ударные беспилотники в направлении Джермука. Несмотря на то, что на других направлениях развязанной накануне агрессии существенных происшествий зафиксировано не было, сегодня с 8 часов противник, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное огнестрельное оружие, вновь начал наступательные действия, особенно в направлении населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа», - отметил Арам Торосян.

В пресс-службе оборонного ведомства отметили, что Вооруженные силы Армении предпринимают соответствующие ответные действия, продолжая в полном объеме выполнять поставленные перед ними боевые задачи.

«Фактически, несмотря на четкую реакцию международного сообщества на ситуацию, военно-политическое руководство Азербайджана продолжает свои агрессивные действия против суверенной территории Республики Армения, обстреливая как военную, так и гражданскую инфраструктуру», — заявил Торосян.

Министерство обороны Армении заявляет, что вся ответственность за создавшуюся ситуацию и ее дальнейшее развитие ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.