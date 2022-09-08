До сих пор нет договоренности об открытии армяно-азербайджанских коммуникаций - Пашинян

Об этом сегодня на встрече с представителями армянской общины Владивостока заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, не уточнив, однако, какие правовые нормы являются предметом разногласий между Ереваном и Баку.

«Транспортные средства могут въезжать из Исламской Республики Иран и Грузии в Армению и выезжать из нее в эти страны, мы не против этого, наоборот, мы за то, чтобы то же самое происходило с Азербайджаном и Турцией. И нам до сих пор не удалось прийти к окончательному соглашению по этому вопросу, это связано с некоторыми так называемыми правовыми нормами, где наши взгляды окончательно не совпали, но я хочу очень четко сказать, что после достижения согласия по этому вопросу мы очень быстро решим и вопрос с маршрутами, и вопрос с открытием практических дорог», - сказал он.

Отметив, что открытие дорог через территорию Армении однозначно выгодно Еревану и это принесет дополнительные гарантии безопасности, Пашинян в то же время заявил, что «Азербайджан хочет, чтобы региональные коммуникации были открыты таким образом, чтобы Армения оставалась в блокаде». Фактически, по словам премьер-министра, Баку хочет, чтобы связь Азербайджан-Нахичеван вышла из-под юрисдикции Армении.

«Я хочу, чтобы было ясно, что мы никому не дадим коридор через территорию Республики Армения, я хочу, чтобы все мы это очень четко зафиксировали, но мы откроем дорогу и готовы сделать это в любой момент. Говорю это со всей ответственностью, мы тоже передали предложения. Как только Азербайджан примет эти предложения, на основе этих предложений уже можно будет подписать конкретный документ и как можно скорее реализовать эти договоренности. Уверяю вас, никакой угрозы это не создает», - отметил премьер-министр.

Однако глава Армении заверил, что трехсторонние армяно-российско-азербайджанские переговоры по вопросу открытия дорог продолжаются.

Эти заявления премьер-министра следуют за событиями предыдущих недель, его переговорами с лидером Азербайджана в Брюсселе и последовавшей за ними напряженностью на армяно-азербайджанской границе. А за месяц до этого обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. 4 августа, на следующий день после военных действий на линии соприкосновения в Карабахе, в результате которых с армянской стороны погибли два человека и около двух десятков - получили ранения, премьер-министр поручил руководителям Службы национальной безопасности (СНБ) и Комитета госдоходов принять (КГД) меры по обеспечению связи Азербайджана с Нахичеваном.

«Г-н Абазян и г-н Бадасян, поручаю вам, еще раз делаю это публичное заявление, обеспечьте эту возможность согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября также на участках Иджевана, Ноемберяна. Пусть азербайджанцы скажут, где они хотят пересечь [территорию Армении], и мы в порядке, установленном законодательством Республики Армения, обеспечим паспортный контроль, таможенный контроль и, конечно же, безопасность движения, где также при поддержке наших российских партнеров мы все это можем и готовы обеспечить. У нас нет никаких сомнений в этом», - сказал Пашинян.

Спустя две недели, 18 августа, эти два ведомства опубликовали на едином сайте проектов правовых актов e-draft.am проекты создания трех новых пограничных и таможенных пунктов в Ерасхе, Сотке и Караундже. Крайним сроком публичного обсуждения было 2 сентября, после истечения которого судьба инициативы пока неясна. Найдут ли проекты место в повестке дня правительства для принятия решения и если да, то когда это произойдет? По крайней мере, на сегодняшнем заседании правительства подобного проекта не было.

И в СНБ, и в КГД Радио Азатутюн сообщили, что обобщают мнения по итогам обсуждения, но с вопросом о том, когда проекты появятся в повестке дня заседания правительства, посоветовали обратиться в правительство. Радио Азатутюн обратилось, но там пока не ответили.

Обостряя ситуацию на границе, Баку пытается добиться от Еревана уступки в вопросе дороги - политолог

По словам политолога Тиграна Григоряна, с самого начала было ясно, что открытие дорог через Ерасх, Сотк и Караундж – это армянская инициатива, цель которой – продвинуть точку зрения Еревана относительно разблокирования. Между тем, Азербайджан заинтересован в варианте дороги в Нахичеван через Мегри.

«Мы знаем, что Азербайджан ожидает, как он говорит, беспрепятственной дороги в Нахичеван или коридора, то есть, это означает, что азербайджанские грузовики или другие транспортные средства на территории Армении не должны останавливаться ни в какой точке, без таможни, без пограничного досмотра должны достигать Нахичевана. Однако я думаю, что обсуждаются и другие варианты, например, я не исключаю, что в ближайшее время возможно, что Азербайджан, например, подпишет соглашение о свободной торговле с Евразийским экономический союз, в результате чего, например, уйдет проблема таможенного досмотра, и Азербайджан получит то, что хочет», - сказал он.

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе в эти дни эксперт также объяснил сохраняющимися разногласиями между сторонами в вопросе дороги. Он считает, что путем военного давления Баку пытается добиться от Еревана уступки.