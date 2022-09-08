Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиции, огонь был подавлен – Минобороны РА

Минувшей ночью подразделения Вооруженных сил Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра открыли огонь в направлении армянских боевых позиций, расположенных в юго-восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны, сообщило сегодня Министерство обороны Армении, которое в течение последней недели постоянно опровергают обвинения Азербайджана в том, что Вооруженные силы Армении создают напряженность на границах.

«Подразделения вооруженных сил Азербайджана из стрелкового оружия разного калибра открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных в юго-восточной части, ответными действиями ВС огонь азербайджанских подразделений был подавлен. С армянской стороны потерь нет», - сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.

Сегодня в очередной раз азербайджанская сторона заявила, что армянская сторона на этот раз ведет обстрелы в направлении Кельбаджара и Товуза. Пресс-секретарь Минобороны сказал, что это дезинформация.

«В их распространенном утром сообщении содержится дезинформация о том, что мы обстреляли азербайджанские позиции», – сказал Торосян.

Два дня назад армянская сторона сообщила о гибели военнослужащего в результате обстрела противника.

Назначенный в конце августа на фоне напряженности на армяно-азербайджанской границе новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ сегодня уже находится в Ереване. Посол Филип Рикер был назначен «старшим советником по линии переговоров на Кавказе и сопредседателем Минской группы ОБСЕ».

Несколько часов назад посольство США в Армении сообщило, что Рикер с сегодняшнего дня по 10 сентября встретится с официальными лицами Армении, чтобы обсудить «поддержку США дипломатических усилий Армении и Азербайджана по достижению мира, а также нормализацию армяно-турецких отношений».

Рикер уже посетил Мемориал памяти жертв геноцида армян в Ереване.