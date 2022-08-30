В Москве состоялась встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана

В Москве состоялось второе заседание комиссий по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном под председательством вице-премьеров двух стран Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева.

По информации внешнеполитического ведомства Армении, достигнута договоренность о проведении третьей встречи в согласованные сроки.

Перед заседанием, согласно сообщению, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук встретился с Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном и приветствовал продолжение работы комиссий.

Стороны обсудили организационные и процедурные вопросы, провели предметный обмен мнениями по дальнейшей работе и регламенту совместной деятельности комиссий.

По итогам встречи официальное сообщение распространил также МИД России, подчеркнув, что российская сторона выразила готовность и в дальнейшем оказывать консультативно-техническое содействие в переговорах делегаций Азербайджана и Армении по делимитации госграницы между двумя странами, повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье.

Это вторая встреча вице-премьеров после формирования комиссий, однако первая - армянской и азербайджанской комиссий в полном составе. Григорян и Мустафаев в первый раз встретились в мае на Ерасхском направлении армяно-азербайджанской границы.

В состав армянской делегации, отправившейся сегодня в Москву, вошли 11 человек: помимо вице-премьера, заместители министров иностранных дел, обороны, юстиции, территориального управления, представители Генерального штаба Вооруженных сил, Службы национальной безопасности, Кадастрового комитета. А азербайджанская делегация состояла из 23 человек.