Москва и Ереван настроены на укрепление союзнических отношений

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе остается ключевым фактором обеспечения безопасности, говорится в заявлении МИД России, посвященном 25-летию подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией.

МИД РФ отмечает, что Москва «с позиций ключевого союзника» продолжит помогать Еревану в укреплении его обороноспособности и безопасности границ, а также в урегулировании отношений с соседями.

«Убеждены, что путь к стабильности в регионе лежит через четкое следование трехсторонним договоренностям от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.», - говорится в заявлении.

«Прошедший период убедительно продемонстрировал, что дальнейшее упрочение исторических уз между Москвой и Ереваном в полной мере отвечает жизненным интересам наших народов, служит целям социально-экономического развития двух стран, укрепления стабильности на Южном Кавказе», - подчеркнули в ведомстве.

Москва отмечает, что искренне дорожит дружбой с братской Арменией и настроена на дальнейшее укрепление российско-армянского союзничества ради процветания двух стран и народов.

Послание по случаю 25-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Арменией и Россией распространило также Министерство иностранных дел Армении, отметив, что Армения искренне дорожит дружбой с братской Россией и настроена на дальнейшее укрепление армяно-российского союзничества ради процветания двух стран и народов.

Ереван выразил благодарность «за особую роль российских миротворцев, направленную на обеспечение условий для восстановления мирной и достойной жизни народа Нагорного Карабаха».

Подчеркнув, что в Армении и Нагорном Карабахе высоко ценят действенные шаги российской стороны, направленные на установление всеобъемлющего мира, атмосферы доверия и процветания в регионе Южного Кавказа, внешнеполитическое ведомство Армении также отметило: «Убеждены, что путь к стабильности в регионе лежит через чёткое следование трёхсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года».

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Согласно соглашению, миротворческий контингент дислоцирован сроком на пять лет, который может быть продлен еще на пять лет, если одна из сторон не потребует вывода миссии из Карабаха по истечении срока. Однако Баку периодически заявляет, что Карабах является территорией Азербайджана, и российские миротворцы размещены там временно.

В начале августа ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, произошли боестолкновения между Армией обороны Карабаха и Вооруженными силами Азербайджана, были погибшие и раненые с обеих сторон. В результате переговоров с участием российских миротворцев через несколько дней ситуация относительно стабилизировалась.

На одном из заседаний правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян резко раскритиковал российскую миротворческую миссию, прямо заявив, что Армения рассчитывает на сдерживание Азербайджана. Он напомнил о захвате азербайджанцами сел Хцаберд и Хин Тагер, а также села Парух, подчеркнув, что события развивались в присутствии и с попустительства российских миротворцев, в частности, постоянные и усиливающиеся нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, случаи физического и психологического запугивания армян Нагорного Карабаха, что он посчитал недопустимым.