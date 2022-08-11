Недостатки на 17,5-километровом участке дороги Татев-Агвани устранены - министр

43-километровая дорога Татев-Агвани, считающаяся альтернативой дороге Горис-Капан, была сдана в эксплуатацию в конце прошлого года. Спустя примерно полгода после завершения строительства дороги на уровне губернатора был поднят вопрос плохого состояния некоторых участков дороги.

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня заметил, что дорога была сдана в эксплуатацию в форс-мажорной ситуации, проблемы в основном были связаны с основанием дороги, образовывались выбоины, строители разобрали основание дороги и укрепили его.

Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян добавил, что имеющиеся на 17,5-километровом участке дороги недостатки были устранены, укладывается верхний слой, необходимы средства для укладки верхнего слоя.

«Сейчас осталось менее 500 метров, и, вероятно, завтра выбоины будут устранены и будут произведены работы по асфальтированию. Начался процесс укладки третьего слоя асфальта, уже проложено около 5,8 км. Если мы успеем, то на следующем заседании правительства выделим деньги другой строительной компании на последний слой», - сказал министр, не исключив, что, тем не менее, на некоторых участках вновь возникнут проблемы, которые «будут устранены по ходу».

В сентябре прошлого года, когда на участке дороги Горис-Капан, перешедшем по контроль Азербайджана, азербайджанцы начали останавливать иранские грузовики и требовать с них уплаты дорожной пошлины в размере нескольких сотен долларов, власти Армении заявили, что быстро благоустроят альтернативную грунтовую дорогу. Спустя несколько месяцев премьер-министр заявил, что «мы считаем строительство участка Татев-Агвани завершенным, он уже давно введен в эксплуатацию, все нормально», однако водители периодически поднимали множество вопросов.

Параллельно планировалось построить еще одну дорогу - Татев-Лцен, которая, в свою очередь, должна была стать альтернативой Татев-Агвани, имевшей повороты, и обходить село Татев.

Премьер-министр сегодня сказал, что строительство этой дороги также продолжается, а министр добавил, что у них есть недовольство в связи с темпами работ.