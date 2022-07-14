Начались работы по асфальтированию дороги Татев-Лцен - премьер-министр

В частности, речь идет о Дилижанских поворотах, участке Масис-Ранчпар в Араратской области (кстати, обещание отремонтировать эту дорогу было дано еще в 2019 году, когда Пашинян посетил Ранчпар), 2,7-километровом участке дороги, ведущем в храм Ерерук, дороге регионального значения Гергер-Кармрашен, участке дороги протяженностью 1,7 км, ведущем от автодороги межгосударственного значения к грузовому терминалу компании «Армения - Международные аэропорты», автодороге Лцен в Сюнике.

Премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что часть строительных работ уже начата, а другая часть начнется после проектирования.

В то же время глава правительства посетовал на то, что вопросы, связанные с качеством, не решены, и возникают проблемы.

Татев - Авгани

Говоря о состоянии дороги Татев-Агвани, губернатор Сюникской области Роберт Гукасян отметил, что работы ведутся, но темпы желательно увеличить.

«Особенно для легковых автомобилей создаются серьезные проблемы, весь участок дороги, особенно участок от Татева до Кашуна, находится в очень плохом состоянии, и было бы желательно увеличить темпы, потому что там довольно много автомобилей повреждаются, но ремонтные работы ведутся», - сказал губернатор.

Премьер-министр воздержался от комментариев, подчеркнув, что дал поручения вице-премьеру и министру территориального управления, пообещав на следующей неделе обсудить темпы и ход выполнения поручений.

«На данный момент никаких дополнительных комментариев не даю, мы знаем об этой проблеме. Там есть и объективные факторы, но есть и много субъективных факторов, но в данный момент не будем на этом останавливаться, давайте сосредоточимся и закончим там работу», - сказал Пашинян.

В сентябре, когда на контролируемом Азербайджаном участке дороги Горис-Капан на юге Армении азербайджанцы начали останавливать машины и требовать дорожную пошлину в несколько сотен долларов с иранских дальнобойщиков, власти Армении заявили, что быстро благоустроят альтернативную грунтовую дорогу.

Еще в октябре 2021 года было заявлено, что осталось благоустроить последние 8 километров 43-километровой дороги Татев-Агван, считающейся альтернативой дороге Горис-Капан. Еще тогда водители говорили, что по таким поворотам тяжело возить грузы, особенно зимой. Спустя несколько месяцев премьер-министр заявил: «Мы считаем строительство участка Татев-Агвани завершенным, он уже давно введен в эксплуатацию, все нормально». Примерно через полгода после завершения строительства дороги сегодня на уровне губернатора поднимается вопрос о плохом состоянии некоторых участков дороги.

Параллельно планировалось построить еще одну дорогу - Татев-Лцен, которая, в свою очередь, должна была стать альтернативой извилистой дороге Татев-Агвани.

Премьер-министр сегодня отметил, что работы по асфальтированию участка дороги Татев-Лцен начались.

«Новая дорога - это дорога в обход поворотов Татева, которая должна выйти из Татева на магистраль возле Сисиана. В этом направлении предстоит проделать важную работу, опять-таки даны поручения. Надеюсь, нам не нужно будет постоянно обращаться к этой теме», - сказал премьер-министр.