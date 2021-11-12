Иранские водители жалуются, что новая дорога Татев-Агван узка для грузовиков

Иранские водители жалуются, что новая дорога Татев-Агван слишком узка для грузовиков.

В беседе с Радио Азатутюн водители признались, что едут по этой дороге, поскольку при проезде по контролируемому Азербайджаном участку возникает довольно много проблем. По их словам, там они вынуждены платить около 130 долларов в качестве налога.

Хотя официальные лица на уровне премьер-министра заверяют, что дорога Татев-Агван подходит для проезда большегрузов, однако сегодня съемочная группа Радио Азатутюн зафиксировала, что на разных участках дороги у водителей грузовиков все же возникают проблемы. На одном участке дороги наша видеокамера запечатлела грузовик, который едва не опрокинулся.

По словам одного из иранских водителей дорога узкая, но когда они едут через подконтрольный Азербайджану участок дороги Горис-Капан, от них требуют денег, поэтому остается пользоваться этой узкой дорогой.

«Сейчас мы едем по новой дороге, которая еще не окончательна, она очень узкая. Мы не хотим ездить по азербайджанской дороге, не хотим платить деньги. На этой же дороге нет возможностей по оказанию помощи в случае проблем с передвижением большегрузов», - сказал другой водитель.

Съемочная группа Радио Азатутюн со вчерашнего дня находится в Сюникской области. Контролируемый азербайджанцами участок автодороги Горис-Капан закрыт, азербайджанская сторона устанавливает на этом участке пропускные пункты.

Армянские пограничники запрещают гражданам Армении проезжать по этому участку дороги Горис-Капан. Однако они не объясняют, почему запрещено ездить по этой дороге, поскольку иранские грузовики могут проезжать по этому участку.

Ранее армянские водители ездили по этому участку в сопровождении пограничников СНБ Армении. Из-за закрытия дороги ряд близлежащих сел, в частности Шурнух, Бардзраван и Воротан, столкнулись с проблемой: жители этих сел ранее пользовались этой дорогой.