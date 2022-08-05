Значительные участки идущих в Карабах высоковольтных линий, кабелей связи и газопровода временно останутся под контролем Азербайджана

Хотя параллельно строительству новой автодороги в Нагорный Карабах армянская сторона прокладывает высоковольтную линию электропередач и кабель связи, однако она не успеет завершить эти работы к 25 августа, когда город Бердзор, села Агавно и Сус будут переданы Азербайджану.

Поэтому до строительства новой дороги, размещения там российских миротворцев и прокладки новых линий электропередач, кабелей связи и газопровода в Нагорный Карабах значительные участки существующих линий электропередач и связи, а также газопровода еще долгое время будут оставаться под контролем Азербайджана.

Это стало ясно сегодня в результате бесед с государственными чиновниками Армении и Карабаха и представителями частных компаний.

Министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха Айк Ханумян сегодня в Агавно сообщил Радио Азатутюн подробности: «Параллельно строятся коммуникации, в частности, высоковольтная линия электропередач, линия связи и так далее».

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, успеют ли они решить вопрос безопасности коммуникаций до того, как начнет использоваться новая дорога, министр сказал: «За 20 дней не успеем, но параллельно ведутся работы, чтобы с окончанием строительства армянского участка дороги эти коммуникации также были готовы».

На замечание, значит ли это, что коммуникации на какое-то время останутся под контролем азербайджанцев. Ханумян ответил: «Некоторые участки и сейчас находятся под их контролем, та же воздушная линия, газопровод, до сегодняшнего дня разные участки проходят по территории, находящейся под их контролем».

В марте этого года, в холодных погодных условиях, Карабах почти три недели был лишен газа, поступающего из Армении, из-за аварии на газопроводе близ Шуши - на территории, контролируемой Азербайджаном. Несмотря на посредничество российских миротворцев, Баку на протяжении многих дней не разрешал доступа к месту аварии с целью ремонта трубопровода. Отсутствие газа создавало множество проблем - от проблем с выпечкой хлеба и отсутствия отопления до периодических отключений электроэнергии из-за перегрузок в сети.

Радио Азатутюн сегодня поинтересовалось у Ханумяна: каковы гарантии, что то же самое не повторится и, помимо газа, также не будут отключены линии электропередач и связи, идущие в Карабах?

«Гарантия в связи с деятельностью состоит в том, что у нас есть определенный резерв внутри Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], связанный с электроэнергией», - сказал он.

Почему прокладка идущих в Карабах новых линий электропередач, связи и газопровода не началась раньше

Как получилось, что армянская сторона в очередной раз встала перед фактом? Почему прокладка идущих в Карабах новых линий электропередач, кабелей связи и газопровода не началась раньше? Фактически, то же самое произошло и в случае с частью трассы Горис-Капан, только после того, как она перешла под контроль азербайджанской стороны, армянская сторона приступила к строительству новой дороги.

Эти вопросы мы адресовали правительству Армении. В Министерстве территориального управления и инфраструктур ответили, что в настоящее время строится новая дорога, ведущая в Карабах, параллельно в процессе будут проводиться работы также в направлении других инфраструктур, не сообщив при этом других подробностей.

Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян вчера сообщил Радио Азатутюн, что строительство автодороги, начинающейся от села Корнидзор Сюникской области и ведущей в Карабах, будет завершено весной следующего года.

«Мы начали строительство, техника работает, дорога строится», - сказал Саносян.

Глава села Корнидзор Аршак Карапетян сегодня сообщил, что около 20 дней назад возле села началось строительство новой высоковольтной линии электропередачи, идущей в Карабах.

«Уже поставлено несколько столбов, [работы ведутся] уже примерно 15-20 дней, точно сказать не могу, но уже некоторое время работают в этом направлении», - сказал глава села.

Карапетян добавил, что слышал, что новый газопровод также пройдет по тому же участку. В компаниях «Электрические сети Армении» и «Газпром Армения» пообещали ответить на вопросы позже.

Из трех армянских компаний, работающих в сфере телекоммуникаций - «Тим Телеком Армения», «Вива-МТС» и «Юком», на вопросы Радио Азатутюн сегодня ответили две последние. Как заявили в «Юком», в связи с новой автодорогой, ведущей в Карабах, для обеспечения связи абонентов компании на территории Армении будет установлена необходимая инфраструктура. В «Вива-МТС» ответили, что у них в указанном районе нет инфраструктуры и прокладка кабеля в этом направлении нецелесообразна.