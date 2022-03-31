Сравнение Лачинского коридора с дорогой, которая пройдет по территории Армении, неприемлемо - Пашинян

Он отметил, что Азербайджан нарушает пункт 9 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в котором речь идет о восстановлении всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе и открытии дороги, соединяющей западные районы Азербайджана с Нахичеваном,

«Вам известно, что Армения представила по этой теме комплексные предложения. Не вдаваясь в подробности, скажу, что суть нашего предложения заключается в следующем: реконструировать железную дорогу Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Хорадиз, восстановить или построить новую автомагистраль, которая соединит западные районы Азербайджана с Нахичеваном, установив пограничный, таможенный и другие виды контроля в пунктах пропуска через границу», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, Азербайджан и принимает, и не принимает позицию армянской стороны. Пашинян пояснил, что это выражается в следующем: азербайджанская сторона говорит, что согласна с любым правовым режимом эксплуатации этой дороги, но такой же режим должен действовать и в Лачинском коридоре, соединяющем Армению и Нагорный Карабах. В обоснование этой позиции, по словам Пашиняна, Азербайджан ссылается на заявление от 9 ноября.

«Это заявление является необоснованным по двум причинам. Во-первых, в заявлении от 9 ноября не упоминается никакая территория Республики Армения и связанный с ней коридор, а есть словосочетание «Лачинский коридор». Лачинский коридор - это не только дорога, но и территория шириной 5 километров. Согласно трехстороннему заявлению, вся эта территория находится под контролем российских миротворческих сил. Нет положения о том, чтобы какая-либо другая страна контролировала какую-либо территорию Армении в соответствии со статьей 9 трехстороннего заявления. И проведение параллели между Нагорным Карабахом и Нахичеваном странны по нескольким причинам. Во-первых, Нахичеван имеет наземное сообщение с Азербайджаном через Исламскую Республику Иран и Турцию, воздушное сообщение через воздушное пространство Исламской Республики Иран, Турции и Республики Армения. Нагорный Карабах имеет с Арменией только наземную связь, и только через Лачинский коридор, и превращение Лачинского коридора в территорию, подконтрольную Азербайджану в любом случае, может означать только одно - выселение армян из Нагорного Карабаха», - подчеркнул армянский премьер.

Пашинян еще раз подчеркнул, что заявление от 9 ноября не предусматривает существования какого-либо коридора на территории Армении, и Армения не приемлет и не примет никакой коридорной логики.