Иран не потерпит закрытия границы с Арменией – Хаменеи Путину

По сообщению иранского государственного информационного агентства ИРНА, на состоявшейся накануне в Тегеране встрече Хаменеи и Путин обсудили широкую повестку двусторонних, региональных и международных вопросов.

Духовный лидер Ирана, в частности, охарактеризовал НАТО как «опасную организацию», а в отношении войны на Украине выразил уверенность в том, что если бы ее не инициировала Москва, то это сделала бы противоположная сторона.

Али Хаменеи также подчеркнул недопустимость закрытия армяно-иранской границы во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в тот же день.