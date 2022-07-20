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Иран не потерпит закрытия границы с Арменией – Хаменеи Путину

Армения - Грузовой терминал на границе с Ираном, 29 ноября 2018 г.

Иран не потерпит закрытия границы с Арменией. Об этом заявил верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По сообщению иранского государственного информационного агентства ИРНА, на состоявшейся накануне в Тегеране встрече Хаменеи и Путин обсудили широкую повестку двусторонних, региональных и международных вопросов.

Духовный лидер Ирана, в частности, охарактеризовал НАТО как «опасную организацию», а в отношении войны на Украине выразил уверенность в том, что если бы ее не инициировала Москва, то это сделала бы противоположная сторона.

Али Хаменеи также подчеркнул недопустимость закрытия армяно-иранской границы во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в тот же день.

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