Телефонный разговор Пашинян-Эрдоган – серьезный шаг вперед в переговорном процессе - политолог

Премьер-министр Армении и президент Турции сегодня впервые провели телефонный разговор. Ереван и Анкара распространили идентичные сообщения, сообщив, что Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган поздравили друг друга по случаю праздников Курбан Байрам и Вардавар, подчеркнули важность процесса нормализации армяно-турецких отношений, что будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

Этот телефонный разговор является первым прямым общением между Пашиняном и Эрдоганом. По инициативе какой стороны он состоялся, в правительстве Армении не уточнили, сказав, что ничего не могут сообщить помимо того, что есть в пресс-релизе. В сегодняшней беседе лидеры двух стран выразили надежду на то, что договоренности, достигнутые в ходе состоявшейся 1 июля встречи специальных представителей двух стран, будут скоро воплощены в жизнь.

В ходе последней встречи в Вене 1 июля спецпредставители Армении и Турции договорились о возможности пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и осуществления прямых грузовых авиаперевозок между Арменией и Турцией. Когда именно это произойдет, ни Ереван, ни Анкара пока не уточняют.

По мнению политолога Арега Кочиняна, телефонный разговор Пашинян-Эрдоган является серьезным шагом вперед в переговорном процессе, но его не следует переоценивать.

«Это шаг, конечно, значение этого шага в процессе нормализации отношений не следует ни недооценивать, ни переоценивать, это шаг вперед, и именно так нужно относиться к этому событию. Интерпретации здесь могут быть разные: согласно одному мнению, есть содержательный процесс, и этот содержательный процесс в итоге приведет к нормализации отношений, а другая точка зрения может состоять в том, что Турции нужно продолжение, не содержание, а форма, и Турция больше заинтересована в создании имитации нормализации отношений, чем в реальной нормализации отношений. Мне кажется, что, как это часто бывает, истина где-то посередине», - сказал он.

Спустя несколько дней после встречи спецпосланников Армении и Турции премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства на прошлой неделе поручил армянским ведомствам работать в координации с государственными структурами Турции, чтобы как можно скорее реализовать достигнутое соглашение.

«Сейчас очень важно, чтобы наши ведомства работали с соответствующими ведомствами Турции, потому что политическая договоренность есть, но от этой работы зависит ее выполнение. И задача, которую я ставлю вам, заключается в том, чтобы работать скоординированно, чтобы мы могли реализовать достигнутые договоренности как можно скорее», - сказал премьер-министр Армении.

Итоги венской встречи спецпосланников Арег Кочинян не считает большим шагом в отношениях, но оценивает их как прогресс.

«Как я уже говорил, любой шаг вперед, любая дополнительная договоренность создает лучшую ситуацию, чем та, что была раньше. Объективно соглашусь, что прямые авиаперевозки грузов из Еревана в Стамбул и открытие границы для граждан третьих стран не являются серьезным изменением в повестке дня армяно-турецких отношений, но это изменение делает армяно-турецкую повестку лучше, чем она была раньше, и именно это можно приветствовать и нужно считать положительным», - сказал Кочинян.

Сухопутная граница между Арменией и Турцией закрыта с 1993 года. Процесс армяно-турецкого урегулирования вступил в предметную фазу в конце прошлого года, когда стороны назначили специальных представителей для начала переговоров. С начала года спецпредставители двух стран провели уже четыре встречи. После каждой встречи стороны подтверждали готовность продолжить переговоры без предусловий, хотя Анкара, как и Баку, постоянно говорит о так называемом «Зангезурском коридоре», а также подчеркивает, что координирует процесс нормализации армяно-турецких отношений со своим союзником – Азербайджаном.

На данный момент самым ощутимым результатом переговоров является восстановление прямого авиасообщения между двумя странами. В рамках этого процесса министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в марте отправился в Анталью для участия в Дипломатическом форуме, став первым высокопоставленным армянским чиновником, посетившим Турцию за последнее десятилетие.

А самым высокопоставленным турецким чиновником, посетившим Армению за последние десятилетия, стал президент Турции Абдулла Гюль. Его визит состоялся в рамках так называемой футбольной дипломатии. Он прибыл в Армению в сентябре 2008 года по приглашению президента Армении Сержа Саргсяна, чтобы посмотреть футбольный матч Армения-Турция. Через год Серж Саргсян поехал в Бурсу и вместе с Гюлем смотрел ответный футбольный матч между Турцией и Арменией. В 2009 году Серж Саргсян и Реджеп Тайип Эрдоган, тогда еще в статусе премьер-министра, встретились в Давосе. В рамках футбольной дипломатии в 2008-2010 годах Армению также посетили министры иностранных дел Турции Али Бабаджан и Ахмет Давутоглу.

Последним высокопоставленным турецким чиновником, посетившим Ереван, был именно Давутоглу, который в декабре 2012 года в Армении участвовал в конференции государств-членов Организации черноморского экономического сотрудничества.