Парламент лишил оппозиционеров Сагателяна и Акопяна занимаемых в НС должностей

Об депутата представляют оппозиционную фракцию «Айастан».

«Из 107 депутатов в голосовании приняли участие 66 депутатов, и все они проголосовали «за» в обоих случаях», - сообщил председатель счетной комиссии Нарек Бабаян.

Перед голосованием основной докладчик по вопросу Сагателяна, депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Арусяк Джулхакян проинформировала, что с августа 2021 года по сегодняшний день было созвано 25 заседаний парламента, и из 25 заседаний Сагателян присутствовал только на 7, отсутствуя также на 18 заседаниях Совета Национального собрания.

Таким образом, по словам Джулхакян, из-за частого отсутствия Ишхан Сагателян не выполнял своих непосредственных обязанностей.

Другой провластный депутат Цовинар Варданян, которая выступила в роли основного докладчика по вопросу Ваге Акопяна, отметила, что оппозиционный глава комиссии не участвовал в 194 из 342 голосований в первом полугодии работы парламента 8-го созыва, отсутствовал на 20 из 25 созванных заседаниях Совета НС.

Отметив, что в ходе работы НС 8-го созыва парламент принял 253 закона, по 83 из которых профильной была постоянная комиссия по экономическим вопросам, Варданян сообщила, что в ходе работы нынешнего парламента постоянная комиссия по экономическим вопросам организовала 27 очередных и внеочередных заседаний, в то время как Акопян не участвовал в подготовке и организации и не председательствовал на 11 заседаниях, не подписывал повестки дня и протоколы вышеуказанных заседаний, а также не подписывал законопроекты, получившие положительное заключение в комиссии, и ряд других документов.

Отметим, что Ишхан Сагателян и Ваге Акопян не присутствовали на сегодняшнем внеочередном заседании парламента.

Позже в беседе с Радио Азатутян Ишхан Сагателян назвал решение Национального собрания политическим преследованием.

Сагателян также отметил, что выдвигать кандидатов на освободившиеся должности оппозиция не будет и, вероятно, откажется от других административных должностей, которые она в настоящее время занимает по закону. «Все дарим им, пусть делают, что хотят», - заявил оппозиционер.

Отметим, что на протяжении нескольких недель представители фракции «Айастан», а также другой оппозиционной фракции «Честь имею» были активно вовлечены в уличные акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, при этом Ишхан Сагателян вел почти все митинги и другие значимые акции протеста оппозиции.