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Политика

Депутат от блока «Айастан» Артур Казинян сложил мандат

Артур Казинян

Депутат от оппозиционного блока «Айастан» Артур Казинян сегодня сообщил о сложении своего мандата.

На своей странице в Facebook Казинян отметил, что принятое им решение носит исключительно политический и тактический характер.

«На данный момент могу лишь сказать, что больше не представляю себе дальнейшую работу в парламенте, а сохранять депутатский статус в этих условиях не могу. Это было бы нечестно», – написал он.

Казинян подчеркнул, что продолжит участвовать в акциях протеста «Движения сопротивления» и призывал всех присоединиться к нему.

«Движение имеет огромный нереализованный потенциал. Это – единственная существующая на данный момент платформа, способная предотвратить новые уступки и предательство. Движение нужно сохранить и усилить. Я продолжу участвовать в акциях протеста и призываю всех присоединиться. Желаю своим коллегам по парламентской фракции оппозиционного блока «Айастан» политического благоразумия и успехов», - написал Артур Казинян.

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