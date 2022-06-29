Еревану и Баку удалось сблизить позиции по многим вопросам - Мгер Григорян

Еревану и Баку удалось сблизить позиции по многим вопросам, в частности, по вопросам пограничного и таможенного контроля. Об этом вчера российскому информагентству ТАСС заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, назвав деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе конструктивной.

По словам Григоряна, в частности, на данный момент экспертные подгруппы продолжают прорабатывать вопросы, связанные с восстановлением и дальнейшим использованием автомобильных и железнодорожных инфраструктур. Других подробностей вице-премьер не сообщил.

В отличие от вице-премьера, который считает работу трехсторонней группы конструктивной и говорит о договоренностях, премьер-министр Никол Пашинян на днях в ходе онлайн-пресс-конференции утверждал, что Азербайджан настроен деструктивно и пытается сформировать легитимность новой войны. В качестве доказательства Пашинян заявил, что именно Азербайджан отклонил представленный вице-премьером России Алексеем Оверчуком письменный проект, который был основан на договоренностях, достигнутых в Брюсселе.

«Мы достигли договоренности о начале строительства железной дороги, после чего Азербайджан, фактически, отказался от этой договоренности. Как отказался? После этого было предложение зафиксировать достигнутые договоренности в письменном документе. Проект документа был представлен сопредседателем от РФ в трехсторонней комиссии Алексеем Оверчуком. Армянская сторона выразила готовность подписать этот документ. Азербайджанская сторона отказалась от этого документа. А недавно было опубликовано пакетное предложение армянской стороны о разблокировании автомобильных и железных дорог. Азербайджанская сторона отклонила и этот вариант. Моя оценка такова: это делается для формирования легитимности новой войны против Армении», - отметил премьер-министр.

Радио Азатутюн направило вопросы в офис вице-премьера, поинтересовавшись, о какой позиции идет речь, нет ли противоречия в словах Григоряна и Пашиняна, и если есть, чем это обусловлено. Ответа мы пока не получили.

Российская сторона помогла Еревану и Баку согласовать маршрут автотрассы из Азербайджана в Нахичеван

Между тем, российская газета «Известия» сегодня со ссылкой на свои дипломатические источники написала, что российская сторона помогла Армении и Азербайджану согласовать маршрут будущей автомобильной трассы через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахичеван.

«Согласовать остается лишь небольшой участок в 6 км, - сообщил газете близко стоящий к переговорам источник, добавив, что «там горы, и российский «‌‎Автодор» направляет туда экспертов, чтобы они предложили простое инженерное решение».

Газета не уточняет, через какие пункты проходит маршрут, какой режим безопасности и таможенный режим будет там действовать, лишь отмечается, что с армянской стороны трасса пройдет вдоль реки Аракс, на остальном участке будут задействованы старые советские дороги, которые до 1992 года связывали Нахичеван с Зангеланским районом Азербайджана через армянскую территорию.

Радио Азатутюн отправило запрос в офис вице-премьера также для подтверждения или опровержения этой информации, ответа пока нет.

Провластные депутаты отказываются говорить на эту тему, ссылаясь на правительство и МИД.

Вице-премьер скорее занимается практическими вопросами - политолог

Политолог Тигран Григорян считает, что вице-премьер скорее занимается практическими вопросами, а заявления Пашиняна следует рассматривать в политическом контексте - как ответ на недавние обвинения президента Азербайджана в том, что Армения затягивает процесс.

«То есть, одно не исключает другого, известно, что переговоры по этим вопросам идут давно, и из разных утечек в прессе мы знаем, что есть определенный прогресс, в первую очередь именно в процессе разблокировки, но это не значит, что есть договоренность по всем вопросам, потому что в таких вопросах пока нет согласия по каждой детали, можно сказать, что нет согласия ни по чему», - сказал политолог.

Несколько недель назад произошла утечка о ходе переговоров, со ссылкой на свои источники некоторые армянские СМИ написали, что стороны договорились о том, что азербайджанские грузы и пассажиры, въезжающие на территорию Армении, будут проверяться российской пограничной службой, таможенный контроль будет осуществлять армянская сторона. Затем переход будет осуществляться в сопровождении армянского патруля, в составе которого будет как минимум один российский офицер.

Согласно тем же источникам, пока неясно, будут ли действовать те же условия и в случае въезда армянских грузов и пассажиров на территорию Азербайджана. Переговоры все еще продолжаются. Официальные источники до сих пор не подтвердили, но и не опровергли эти публикации.