Ереван заявляет о сближении позиций с Баку по вопросам пограничного и таможенного контроля

Рабочая группа вице-премьеров Армении, Азербайджана и России по разблокированию региональных коммуникаций смогла сблизить позиции Еревана и Баку по многим вопросам, в частности по вопросам пограничного и таможенного контроля. Об этом сегодня заявил российскому информагентству ТАСС вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Он назвал деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе конструктивной.

«Это, безусловно, сложная работа, но должен отметить, что сторонам удается сближать позиции по многим вопросам пограничного и таможенного контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Армении и Азербайджана», - отметил вице-спикер.

По словам Мгера Григоряна, «на данный момент экспертные подгруппы продолжают прорабатывать вопросы, связанные с восстановлением и дальнейшим использованием автомобильных и железнодорожных инфраструктур».

Договоренность о разблокировании региональных коммуникаций была достигнута 11 января 2021 года на встрече в Москве лидеров России, Армении и Азербайджана. Тогда для этих целей было решено создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

Последняя встреча вице-премьеров трех стран состоялась 20 июня в Санкт-Петербурге.

Трехстороннее заседание рабочей группы по разблокированию коммуникаций состоялось 4 июня в Москве. По итогам заседания российская сторона заявила, что стороны сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджанской Республики и Республики Армения.