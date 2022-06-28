Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ побеседовал с коллегами, обсудив будущее Нагорного Карабаха – Госдеп США

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ сегодня побеседовал со своими коллегами, обсудив будущее Нагорного Карабаха, сообщило Бюро Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии, выразив при этом сожаление, что российский сопредседатель не принял приглашение.

«Мы ждем продолжения работы Минской группы», - говорится в сообщении.

Россия и США недавно сделали противоречивые заявления о деятельности Минской группы ОБСЕ, обвинив друг друга в срыве работы группы.

Несмотря на заявление помощника госсекретаря США от 20 июня о готовности Соединенных Штатов продолжить сотрудничество с Москвой в Минской группе ОБСЕ, глава МИД России 24 июня в Баку заявил, что Минская группа ОБСЕ прекратила свою работу по инициативе американского и французского сопредседателей.

«Вопросы, связанные с Минской группой, мы не обсуждали, Минская группа прекратила свою деятельность по инициативе американского и французского сопредседателей», - сказал глава МИД России.



Это заявление Лаврова вчера назвал странным премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что в совместном заявлении от 19 апреля 2022 года он и президент России Владимир Путин зафиксировали совсем другое.

«Что написано в том заявлении, если память мне не изменяет, в пункте 24 написано, что мы должны сотрудничать по нагорного-карабахскому урегулированию, должны использовать потенциал сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом. Это официальная позиция Российской Федерации, которая зафиксирована на бумаге. И я считаю, это противоречие должно быть разъяснено, хотя разъяснять, по большому счету, нечего, потому что принято совместное заявление», - отметил Пашинян.



Существует ли Минская группа ОБСЕ? По мнению Пашиняна, три страны-сопредседателя Минской группы подтвердили свою приверженность.

«Есть три страны-сопредседателя Минской группы, и эти три страны-сопредседателя подтвердили свою приверженность: Россия, как я сказал, в формате совместного заявления, Франция несколько раз заявляла об этом, США несколько раз заявляли об этом, и Минская группа не заявляла о том, что ее больше не существует. Вместе со странами-сопредседателями Минской группы мы зафиксировали, что Минская группа существует и международный мандат Минской группы существует. А кто с кем и о чем спорит вокруг этого действующего мандата, это уже другая тема», - сказал Пашинян.

О Минской группе ОБСЕ вчера в Афинах говорил и министр иностранных дел Армении на встрече с президентом Греции. Арарат Мирзоян подчеркнул основополагающую посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в продвижении мирного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Между тем после 44-дневной войны президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно заявляет, что Минской группы ОБСЕ больше не существует.