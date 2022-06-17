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Армения

Отсутствие должной реакции со стороны ОДКБ приведет к снижению эффективности организации - Пашинян

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна (четвертый справа) с секретарями совбезов стран-членов ОДКБ, Ереван, 17 июня 2022 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал ОДКБ, заявив, что следует должным образом обсудить вторжение азербайджанских вооруженных сил на территорию Армении, и отсутствие должной реакции со стороны военной структуры приведет к снижению эффективности ОДКБ.

Накануне в Армению прибыли секретари советов безопасности стран-членов ОДКБ для участия в сегодняшнем заседании Комитета секретарей совбезов. Ереван в настоящее время председательствует в ОДКБ. Принимая сегодня секретарей совбезов, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что поднял этот вопрос на недавнем неформальном саммите ОДКБ в Москве.

«Почему я говорю об этом? Вы знаете, что еще в мае прошлого года вооруженные силы Азербайджана вторглись на нашу территорию, и мы в связи с этим обратились в ОДКБ. Я много раз говорил об этом и как председательствующий хочу подчеркнуть, что этот вопрос нужно обсудить должным образом. Почему? Потому что мы видим, что агрессивные заявления со стороны Азербайджана продолжаются, мы должны обсудить этот вопрос, особенно с учетом того, что Армения обратилась в ОДКБ, так как это очень принципиальный вопрос и для нас, и для организации», - заявил Пашинян.

В июле прошлого года, почти через полтора месяца после вторжения азербайджанских вооруженных сил в Армению, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что потенциал альянса используется только в случае агрессии, нападения на одного из государств-членов организации, а в данном случае мы имеем дело с пограничным инцидентом и что впереди предстоит много работы для того, чтобы решить проблему границ между Арменией и Азербайджаном.

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с секретарями совбезов государств-членов ОДКБ, Ереван, 17 июня 2022 г.
Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с секретарями совбезов государств-членов ОДКБ, Ереван, 17 июня 2022 г.

Видимо, имея в виду именно это, Пашинян сегодня подчеркнул: «Хочу отметить также следующее: после вторжения на нашу территорию азербайджанских войск были некоторые комментарии о том, что между Арменией и Азербайджаном нет демаркированной и делимитированной границы. Откровенно говоря, это довольно опасная формулировка, поскольку вот мы говорим: зона ответственности ОДКБ. Если мы говорим, что следует учитывать границы, по которым проводились процессы демаркации и делимитации, то это может привести к размытию понятия зоны ответственности ОДКБ, поскольку возникает вопрос: а где начинается и где заканчивается зона ответственности ОДКБ?»

Отметив, что позиция Еревана заключается в том, что между Арменией и Азербайджаном существует конкретная граница, так как в 1991 году при создании СНГ было прописано, что страны взаимно признают границы друг друга, премьер пояснил: «Имеются в виду административные границы в период Советского Союза. И я считаю, что у нас должна быть эта исходная точка. Думаю, противоположная интерпретация этой ситуации снизит эффективность ОДКБ».

Ереван отвечает на заявление Алиева о «Зангезурском коридоре»

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, Ереван, 17 июня 2022 г.
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, Ереван, 17 июня 2022 г.

На проведенном сегодня утром заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ официальный Ереван ответил на звучащие из Баку заявления о «Зангезурском коридоре».

Согласно официальному сообщению, секретарь Совета безопасности Армении заявил, что Азербайджан периодически поднимает вопрос об открытии так называемого «транспортного коридора» через территорию Армении, однако на территории Армении какого-либо транспортного пути с коридорной логикой быть не может.

Армен Григорян подчеркнул, что, согласно всем трехсторонним заявлениям Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 21 ноября 2021 года, нет никаких упоминаний о коридорах.

Вчера на IX Глобальном Бакинском форуме, говоря об отношениях с Арменией, президент Азербайджана Ильхам Алиев увязал вопрос «Зангезурского коридора» с возможностью мира между двумя странами.

«Скорейшее решение вопроса открытия Зангезурского коридора является одним из фундаментальных элементов будущего мира в регионе. Если нам не дадут этот допуск, то будет сложно говорить о мире, и все усилия Азербайджана, направленные на установление нормального сосуществования и соседских отношений с Арменией, потерпят неудачу», – сказал Алиев.

Москва поддерживает Армению в процессах обеспечения региональной безопасности – Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев (слева) и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, Ереван, 16 июня 2022 г.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев (слева) и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, Ереван, 16 июня 2022 г.

Согласно армянской стороне, секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев вчера на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном в Ереване «подчеркнул, что Армения является стратегически важным государством-партнером России и Москва поддерживает Армению в процессах обеспечения региональной безопасности».

Однако в сообщении Совета безопасности России подобная формулировка отсутствует. Вместо этого отмечается, что стороны обсудили перспективы взаимодействия двух стран в интересах стабильности на Южном Кавказе.

По сообщению РИА Новости, в ходе заседания в Армении Патрушев, которого российская пресса считает вторым человеком в Кремле после Путина, выступил с жесткими заявлениями в адрес Запада. Он заявил, что НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион как наиболее вероятный театр военных действий и что США и их союзники прилагают последовательные усилия для превращения Евразии в полыхающее пространство с противоборствующими государствами, превращенными, подобно Украине, в марионеточные и колониальные страны.

В публичной части заседания ОДКБ эти слова Патрушева остались без ответа.

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