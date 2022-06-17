Отсутствие должной реакции со стороны ОДКБ приведет к снижению эффективности организации - Пашинян

Накануне в Армению прибыли секретари советов безопасности стран-членов ОДКБ для участия в сегодняшнем заседании Комитета секретарей совбезов. Ереван в настоящее время председательствует в ОДКБ. Принимая сегодня секретарей совбезов, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что поднял этот вопрос на недавнем неформальном саммите ОДКБ в Москве.

«Почему я говорю об этом? Вы знаете, что еще в мае прошлого года вооруженные силы Азербайджана вторглись на нашу территорию, и мы в связи с этим обратились в ОДКБ. Я много раз говорил об этом и как председательствующий хочу подчеркнуть, что этот вопрос нужно обсудить должным образом. Почему? Потому что мы видим, что агрессивные заявления со стороны Азербайджана продолжаются, мы должны обсудить этот вопрос, особенно с учетом того, что Армения обратилась в ОДКБ, так как это очень принципиальный вопрос и для нас, и для организации», - заявил Пашинян.

В июле прошлого года, почти через полтора месяца после вторжения азербайджанских вооруженных сил в Армению, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что потенциал альянса используется только в случае агрессии, нападения на одного из государств-членов организации, а в данном случае мы имеем дело с пограничным инцидентом и что впереди предстоит много работы для того, чтобы решить проблему границ между Арменией и Азербайджаном.

Видимо, имея в виду именно это, Пашинян сегодня подчеркнул: «Хочу отметить также следующее: после вторжения на нашу территорию азербайджанских войск были некоторые комментарии о том, что между Арменией и Азербайджаном нет демаркированной и делимитированной границы. Откровенно говоря, это довольно опасная формулировка, поскольку вот мы говорим: зона ответственности ОДКБ. Если мы говорим, что следует учитывать границы, по которым проводились процессы демаркации и делимитации, то это может привести к размытию понятия зоны ответственности ОДКБ, поскольку возникает вопрос: а где начинается и где заканчивается зона ответственности ОДКБ?»

Отметив, что позиция Еревана заключается в том, что между Арменией и Азербайджаном существует конкретная граница, так как в 1991 году при создании СНГ было прописано, что страны взаимно признают границы друг друга, премьер пояснил: «Имеются в виду административные границы в период Советского Союза. И я считаю, что у нас должна быть эта исходная точка. Думаю, противоположная интерпретация этой ситуации снизит эффективность ОДКБ».

Ереван отвечает на заявление Алиева о «Зангезурском коридоре»

На проведенном сегодня утром заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ официальный Ереван ответил на звучащие из Баку заявления о «Зангезурском коридоре».

Согласно официальному сообщению, секретарь Совета безопасности Армении заявил, что Азербайджан периодически поднимает вопрос об открытии так называемого «транспортного коридора» через территорию Армении, однако на территории Армении какого-либо транспортного пути с коридорной логикой быть не может.

Армен Григорян подчеркнул, что, согласно всем трехсторонним заявлениям Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 21 ноября 2021 года, нет никаких упоминаний о коридорах.

Вчера на IX Глобальном Бакинском форуме, говоря об отношениях с Арменией, президент Азербайджана Ильхам Алиев увязал вопрос «Зангезурского коридора» с возможностью мира между двумя странами.

«Скорейшее решение вопроса открытия Зангезурского коридора является одним из фундаментальных элементов будущего мира в регионе. Если нам не дадут этот допуск, то будет сложно говорить о мире, и все усилия Азербайджана, направленные на установление нормального сосуществования и соседских отношений с Арменией, потерпят неудачу», – сказал Алиев.

Москва поддерживает Армению в процессах обеспечения региональной безопасности – Патрушев

Согласно армянской стороне, секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев вчера на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном в Ереване «подчеркнул, что Армения является стратегически важным государством-партнером России и Москва поддерживает Армению в процессах обеспечения региональной безопасности».

Однако в сообщении Совета безопасности России подобная формулировка отсутствует. Вместо этого отмечается, что стороны обсудили перспективы взаимодействия двух стран в интересах стабильности на Южном Кавказе.

По сообщению РИА Новости, в ходе заседания в Армении Патрушев, которого российская пресса считает вторым человеком в Кремле после Путина, выступил с жесткими заявлениями в адрес Запада. Он заявил, что НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион как наиболее вероятный театр военных действий и что США и их союзники прилагают последовательные усилия для превращения Евразии в полыхающее пространство с противоборствующими государствами, превращенными, подобно Украине, в марионеточные и колониальные страны.

В публичной части заседания ОДКБ эти слова Патрушева остались без ответа.