Ереван ответил на заявление Алиева о «Зангезурском коридоре»

На фоне звучащих из Баку заявлений о «Зангезурском коридоре» официальный Ереван продолжает настаивать на том, что никакого коридора на территории Армении быть не может.

На проведенном сегодня в Ереване заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, согласно официальному сообщению, секретарь Совета безопасности Армении заявил, что Азербайджан периодически поднимает вопрос об открытии так называемого «транспортного коридора» через территорию Армении, однако на территории Армении какого-либо транспортного пути с коридорной логикой быть не может.

Армен Григорян подчеркнул, что, согласно всем трехсторонним заявлениям Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 21 ноября 2021 года, нет никаких упоминаний о коридорах.

Вчера на IX Глобальном Бакинском форуме, говоря об отношениях с Арменией, президент Азербайджана Ильхам Алиев увязал вопрос «Зангезурского коридора» с возможностью мира между двумя странами.

«Скорейшее решение вопроса открытия Зангезурского коридора является одним из фундаментальных элементов будущего мира в регионе. Если нам не дадут этот допуск, то будет сложно говорить о мире, и все усилия Азербайджана, направленные на установление нормального сосуществования и соседских отношений с Арменией, потерпят неудачу», – сказал Алиев.

Секретарь Совбеза Армении не стал упоминать о вторжении азербайджанских вооруженных сил

На сегодняшнем заседании ОДКБ, говоря о региональных вызовах, обусловленных «неурегулированностью армяно-азербайджанских отношений», представитель Армении на этот раз не стал упоминать о вторжении азербайджанских вооруженных сил на территорию Армении, имевшем место более года назад.

После заседания Армен Григорян также уклонился от публичного поднятия этого вопроса, удовлетворившись общей формулировкой о том, что угрозы в зоне ответственности ОДКБ возросли.

«Нынешнее заседание примечательно тем, что, с одной стороны, текущий год для организации юбилейный. Мы отмечаем 30-летие Договора о коллективной безопасности и 20-летие создания ОДКБ. С другой стороны, оно проходит в условиях нарастания вызовов и угроз в зоне ответственности ОДКБ. Естественно, данный фактор требует своевременных и эффективных мер, направленных на нейтрализацию этих вызовов и угроз и обеспечение безопасности членов ОДКБ», - отметил секретарь Совбеза Армении.

Стоящий рядом с Григоряном генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась также предпочел не упоминать о вторжении азербайджанских войск на территорию члена блока - Армении.

Неделю назад Зась был гостем министра иностранных дел Арарата Мирзояна, участвуя во встрече министров иностранных дел ОДКБ в Ереване, но тогда Мирзоян публично выразил недовольство, заявив, что и спустя год после вторжения азербайджанских войск вопрос реакции ОДКБ остается открытым.

Более года назад, 12 мая прошлого года, азербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию Армении, заняв позиции в районе озера Сев лич в Сюникской области, а также в Гегаркуникской области. На следующий день официальный Ереван обратился в ОДКБ с просьбой начать консультации. На созванном на следующий же день, 13 мая, экстренном заседании Совета безопасности тогдашний исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поручил главам МИД, Минобороны и Совбеза страны инициировать консультации в рамках ОДКБ по ситуации в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении для принятия мер по устранению угрозы. Однако спустя полгода азербайджанцы начали новое наступление в Сюнике и до сих пор находятся на территории Армении. За все это время ОДКБ даже не выступила с осуждающим Азербайджан заявлением.