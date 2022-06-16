Алиев вновь пригрозил Армении новой войной

Алиев заявил, что есть устная договоренность не говорить о статусе, и призвал правительство Армении отказаться от любых территориальных претензий к Азербайджану.

Эти заявления президент Азербайджана сделал на открытии IX Глобального Бакинского форума.

Алиев назвал звучащие из Армении заявления о статусе Нагорного Карабаха опасными и деструктивными.

Он вновь заявил, что подобной административной единицы в Азербайджане не существует.

«Правительство Армении должно понять это и отказаться от попыток переписать историю. История уже написана, и была достигнута своеобразная устная договоренность о том, что никто не будет говорить о статусе. К сожалению, это происходит, и это может привести к очень серьезным последствиям. Если Армения будет продолжать ставить под вопрос территориальную целостность Азербайджана, то у Азербайджана не останется другого выбора, и он поставит под вопрос территориальную целостность Армении», - заявил азербайджанский лидер.

Упомянув брюссельское заявление председателя Европейского совета Шарля Мишеля, Алиев коснулся безопасности и прав армян, заверив, что они полностью обеспечены.

«Азербайджан – многонациональная страна. Армянское население не является самым многочисленным национальным меньшинством в Азербайджане. Наша конституция обеспечивает права всех национальностей, проживающих в Азербайджане, в том числе и армян. Мы готовы это сделать, но, к сожалению, опять слышим заявления о статусе, что неэффективно и опасно», - сказал он.

Президент Азербайджана вновь заявил, что Зангезур – историческая азербайджанская земля, которую советские власти в 1920 году передали Армении. Он пригрозил, что если Армения будет требовать статус для армян Карабаха, то Азербайджан потребует того же для азербайджанцев в Западном Зангезуре.

На Бакинском форуме Алиев вновь упомянул «Зангезурский коридор» и заявил, что без его открытия очень трудно будет говорить о мире. По утверждению азербайджанского президента, Армения тянет время и не выполняет пункты трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о разблокировании коммуникаций и открытии для Азербайджана сообщения с Нахичеванской Автономной Республикой, нарушая договоренности.

Между тем, по утверждению Алиева, Азербайджан выполняет свои обязательства, обеспечивая беспрепятственный доступ из Армении в Карабах через Лачинский коридор.

«Армения уже полтора года использует для этого Лачинскую дорогу для беспрепятственного сообщения. Однако азербайджанцы не могут использовать Зангезурский коридор, который свяжет нас с Нахичеваном, и дорогу через Армению. Это несправедливо, и мы с этим не согласимся. Поэтому я считаю, что сознательное затягивание Арменией предоставления нам этой поездки непродуктивно. Это напоминает мне период переговоров, когда армянская сторона постоянно пыталась выиграть время за счет проволочек. Каков был результат? Результатом стало полное поражение на поле боя и на политической арене», - сказал Алиев.

Президент Азербайджана заявил, что Азербайджан победил в войне и сейчас имеет право требовать, чтобы Армения выполнила свои обязательства.

«Скорейшее решение вопроса открытия Зангезурского коридора является одним из фундаментальных элементов будущего мира в регионе. Если нам не дадут этот допуск, то будет сложно говорить о мире, и все усилия Азербайджана, направленные на установление нормального сосуществования и соседских отношений с Арменией, потерпят неудачу», – сказал Ильхам Алиев.