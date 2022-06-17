Проблема Нагорного Карабаха продолжает существовать - Мирзоян ответил Алиеву

Официальный Ереван не отвечает на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что есть устная договоренность не говорить о статусе Нагорного Карабаха и что если армянская сторона продолжит поднимать вопрос о статусе, это может привести к новой конфронтации.

О какой договоренности говорит президент Азербайджана, с кем была достигнута эта договоренность, с руководителем Армении? Радио Азатутюн обратилось с этим вопросом в МИД, но ответа пока не получило.

А накануне секретарь Совета безопасности Азербайджана заявил, что по требованию Алиева термины «нагорно-карабахский конфликт» и «статус» были исключены из переговорного лексикона.

После последних переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе в заявлении председателя Европейского совета не было упоминания о статусе Нагорного Карабаха, вместо этого Шарль Мишель говорил о правах этнических армян Карабаха.

МИД Армении сегодня рано утром опроверг другое заявление Алиева, заявив, что Ереван не отказывался от участия во встрече министров иностранных дел трех республик Южного Кавказа, которую планировалось провести в Тбилиси.

Не касаясь заявления Алиева о договоренностях не говорить о статусе Карабаха, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня в интервью «Арменпресс» вновь заявил, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, однако не уточнил, каково представление Армении об окончательном статусе Карабаха.

«Какие бы заявления ни звучали, проблема Нагорного Карабаха продолжает существовать до тех пор, пока не адресованы достаточные гарантии безопасности и защиты всех прав армян Нагорного Карабаха, а также вытекающего из этого вопросы статуса Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. В современном мире ситуация, созданная в результате применения силы, не может быть решением проблемы. Утверждение, что в результате применения силы нет даже Нагорного Карабаха, тоже не говорит о конструктивности Азербайджана», - сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении также ответил на заявление президента Азербайджана о том, что Ереван не искренен в процессе достижения мира. Мирзоян, напротив, усомнился в искренности Баку в достижении мира.

«То же самое можно сказать и о заявлениях властей Азербайджана о том, что формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ не существует. Во-первых, никто не приостанавливал и без соответствующего решения международного института, его определяющего, не может приостановить международный мандат сопредседателей, данный с целью способствовать политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В подобных обстоятельствах непонятно: если стороны действительно хотят искренне вести переговоры, находить взаимоприемлемые решения, добиваться прочного, всеобъемлющего мира, то почему бы этим переговорам не состояться именно в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ – формате, который явно пользуется поддержкой международного сообщества, и не использовать его опыт и потенциал просто нелогично и неразумно», - заявил Мирзоян.

Армянская оппозиция считает, что премьер-министр Армении не возражает против того, чтобы Нагорный Карабах был в составе Азербайджана, ссылаясь на вчерашнее заявление Никола Пашиняна в парламенте о том, что любой статус, гарантирующий безопасность армян Нагорного Карабаха, должен рассматриваться Арменией как решение.

«Ответ на это сегодня дал Алиев. Мы на протяжении месяцев говорили о том, что Алиев и Никол договорились о сдаче страны по частям, а были люди, которые говорили, что это не так», - вчера вечером заявил один из лидеров оппозиции, требующей отставки премьер-министра, депутат оппозиционной фракции «Айастан» и член АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Президент Азербайджана вчера также сказал, что Баку уже сформировал комиссию по мирному договору и ожидает того же от Армении.

Будет ли в ближайшее время образована такая комиссия, кто в нее войдет и кто ее возглавит? Ответа на эти вопросы из МИД Армении мы пока также не получили.