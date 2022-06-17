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Армения не отклоняла предложение трехсторонней встречи в Тбилиси – МИД

Ваан Унанян

Ереван не отказывался от предложения провести трехстороннюю встречу на уровне глав МИД Армении, Азербайджана и Грузии в Тбилиси.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян в ответ на просьбу информагентства «Арменпресс» прокомментировать соответствующее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Мы не только не отказывались, но и всегда положительно отзывались о подобной вероятной встрече, отмечая, что необходимо проводить работы для обеспечения эффективности этой встречи», - заявил Унанян.

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