Армения не отклоняла предложение трехсторонней встречи в Тбилиси – МИД

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян в ответ на просьбу информагентства «Арменпресс» прокомментировать соответствующее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Мы не только не отказывались, но и всегда положительно отзывались о подобной вероятной встрече, отмечая, что необходимо проводить работы для обеспечения эффективности этой встречи», - заявил Унанян.