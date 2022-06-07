«Мы договорились совместно бороться за Арцах» - карабахский депутат о встрече с оппозицией Армении

Власти Нагорного Карабаха, в отличие от руководства Армении, заявляют, что не видят Карабах в каком-либо статусе в составе Азербайджана. Об этом заявил глава фракции «Справедливость» Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян, отвечая на вопрос, планируют ли они акции протеста против властей Карабаха.

После встречи с оппозицией Армении, требующей на уличных протестах отставки премьер-министра Никола Пашиняна, вчера было распространено заявление о том, что они совместно будут работать для расширения движения в Карабахе.

«Если в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.] какой-либо представитель власти, начиная с Араика Арутюняна, выскажет видение, где Арцах может быть внасильственно ключен в состав Азербайджан, против этих властей обязательно начнутся масштабные протесты. Поскольку сегодня и власти, и оппозиция Арцаха в один голос заявляют, что Арцах не может быть частью Азербайджана ни в каком качестве, а власти Армении этого не делают, поэтому против властей Армении проводятся акции протеста», - сказал Галстян.

Представители АРФ «Дашнакцутюн», Республиканской партии Армении и партии «Отечество» вчера встретились с руководителями оппозиционных партий Нагорного Карабаха – «Дашнакцутюн», «Справедливость» и Демократической партии. Все эти силы представлены в парламенте Нагорного Карабаха. Согласно распространенному заявлению, они обсудили вызовы и угрозы, созданные вокруг Нагорного Карабаха и Армении, и договорились проводить работу в Нагорном Карабахе, Армении и Диаспоре для расширения движения.

После известного выступления Пашиняна о снижении планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха парламент Карабаха принял заявление о том, что «ни одна власть не имеет права под предлогом «мира» снижать переговорную планку права на самоопределение.

Один из участников вчерашней встречи, бывший спикер парламента Карабаха Ашот Гулян сегодня воздержался от заявлений, а связаться с АРФ «Дашнакцутюн» не удалось.

«Мы договорились совместно бороться во имя армянского будущего Арцаха и Армении. Это можно рассматривать как одну из встреч, от которых отказывается власть Армении, то есть, на уровне Национального собрания нет сотрудничества между двумя парламентами, нет сотрудничества между разными ветвями власти», - сказал Галстян.

На днях в Степанакерте также были проведены шествие и митинг информирования с плакатами «Проснись, сын мой!». Это один из лозунгов начавшей уличную борьбу оппозиции. Армении. Давид Галстян из карабахской партии «Справедливость» заявил, что их действия направлены не против, а во имя того, чтобы Карабах оставался армянским, против его насильственного присоединения к Азербайджану. По словам карабахского депутата, акции протеста будут проводиться, но скобок он не раскрыл. «В ближайшем будущем общественность увидит более заметные действия», - сказал он.

В то время как оппозиция Армении обвиняет правительство Пашиняна в желании сдать Нагорный Карабах, в правящей партии Армении возражают, что у оппозиции нет повестки дня, на самом деле она хочет вернуться к власти, чтобы вернуть прежние порочные порядки. А своими шагами и заявлениями, по мнению власти, оппозиция наносит ущерб наиболее благоприятным возможным решениям по статусу Карабаха.

Давид Галстян говорит, что в Карабахе от правительства Армении ждут четких шагов. «Должно быть видно, что власти Армении сегодня не сдают Арцах Азербайджану. Почему ваши партнеры могут это произнести, когда говорят, что вопрос Арцаха закрыт, Арцах является частью Азербайджана, а ваш язык онемел? Почему вы не можете произнести, что Арцах был, есть и будет армянским?» - отметил депутат.

Несколько недель назад президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, встретившийся в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном, приветствовал мирную повестку властей Армении, но подчеркнул, что они не отступят от права на самоопределение.