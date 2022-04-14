Парламент Нагорного Карабаха требует от властей Армении отказаться от «губительной позиции»

«Любой переговорный процесс по насильственному присоединению Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] к Азербайджану по повестке «мира» между Арменией и Азербайджаном, а также подписание вытекающего из него документа подрывает не только государственность Арцаха, но и неотъемлемое право армян Арцаха жить на исторической родине», - заявляет Национальное собрание Нагорного Карабаха.

В принятом сегодня заявлении, которое распространил Информационный штаб Нагорного Карабаха, парламент требует «от властей Армении отказаться от своей нынешней губительной позиции».

«Ни одна власть не имеет права под предлогом «мира» снижать планку переговоров о неприемлемом для Арцаха статусе, а также о международно признанном праве на самоопределение», - говорится в заявлении.

Национальное собрание Нагорного Карабаха от имени армян Нагорного Карабаха призывает:

«армян всего мира - в этой справедливой борьбе быть сплоченными и решительно встать рядом с братьями и сестрами в Армении и Арцахе;

коллег в Национальном собрании Армении - не отклоняться от линии постановления Верховного Совета Армении от 8 июля 1992 года;

руководство Российской Федерации – в течение очень важной для нас миротворческой миссии не давать никому повода использовать возникающие проблемы в качестве основания для того, чтобы поставить под сомнение дальнейшую безопасность народа Арцаха;

руководителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - несмотря на иные разногласия, приложить усилия для сохранения единственного формата, имеющего международный мандат для урегулирования карабахского конфликта».

«Армяне Арцаха хорошо знают цену миру. Государственность Арцаха и право жить свободно и независимо на исторической родине являются абсолютными ценностями, и даже угроза войны не может нас удержать от этого», - заявляет парламент Нагорного Карабаха, требуя от властей Армении руководствоваться исключительно этими ценностями.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера в Национальном собрании Армении, в частности, заявил: «Международное сообщество четко говорит нам, что быть единственной страной в мире, не признающей на двусторонней основе территориальную целостность Азербайджана, который является союзником Турции, чревато большую опасностью не только для Арцаха, но и для Армении. Сегодня международное сообщество снова говорит нам: немного снизьте вашу планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и вы обеспечите большую международную консолидацию вокруг Армении и Арцаха. В противном случае, говорит международное сообщество, просим вас на нас не рассчитывать не потому, что мы не хотим вам помочь, а потому, что мы не можем вам помочь».