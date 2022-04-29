Пашинян: Выгодоприобретателем номер один от урегулирования является Нагорный Карабах и его народ

Об этом сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в правительстве с главой Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном и членами карабахского правительства.

«Поэтому содержание, по которому переговоры велись бы скрытно – это просто нелогично, представить такое просто невозможно», - заявил Пашинян.

Во время заседания кабинета министров на прошлой неделе премьер-министр Армении заявил, что «после 9 ноября 2020 года не было ни одного проекта или чернового варианта нагорно-карабахского урегулирования, который находился бы на столе переговоров или в обращении». Спустя несколько дней Араик Арутюнян заявил на заседании правительства Нагорного Карабаха, что на данном этапе не обсуждается документ о статусе Нагорного Карабаха, отметив, что с премьер-министром Армении существует четкая договоренность о том, что в любой международной дискуссии о будущем статусе Нагорного Карабаха позиция армянской стороны должна быть согласована с мнением властей и народа Нагорного Карабаха.

На встрече с должностными лицами Следственного комитета и прокуратуры Арутюнян подтвердил, что они выбрали мирную повестку дня, подчеркнув при этом, что «полное признание права арцахских [карабахских – ред.] армян на самоопределение не подлежит оговорке и уступке».

Высоко оценив заявление карабахского лидера о принятии мирной повестки дня, Пашинян отметил, что мирная повестка вовсе не является «повесткой поражения».

«Повестка мира — это повестка преодоления ужасов войны, послевоенных трудностей, повестка обеспечения безопасности, прав и будущего народа. В результате очень напряженной работы я должен сегодня констатировать, что вижу путь, последовательность шагов, которые должны привести нас к цели, о которой мы постоянно говорим, обсуждаем, то есть, к гарантированию безопасности и прав народа Республики Армения, Республики Арцах», - заявил глава армянского правительства.

Подтвердив свое более раннее заявление о том, что «народ Арцаха должен жить в Арцахе, считать себя арцахцами, карабахцами и армянами», Пашинян подчеркнул: «Это повестка дня, которую мы должны продвигать вместе. Я убежден, что мы движемся по правильному пути».

Лидер Нагорного Карабаха, в свою очередь, подчеркнул сегодня, что карабахские армяне приветствуют и принимают мирную повестку, потому что они «лучше, чем кто-либо другой знают цену мира».

«Но с другой стороны, хочу отметить, что мы не видим никакого направления для отклонения от нашего права на самоопределение, которое мы заложили в основу нашего движения с первого же его дня», - заявил Араик Арутюнян.