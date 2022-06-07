Оппозиция требует от посла ЕС осудить инцидент возле правительственных особняков

Сторонники оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с его политикой по вопросу Нагорного Карабаха, сегодня в полдень с плакатами «Откройте глаза», «Осудите насилие» прошли маршем к представительству Евросоюза в Ереване, требуя от посла ЕС осудить инцидент, имевший место в минувшую пятницу в этом же районе города, возле правительственных особняков.

«Именно в этом районе против людей были применены светошумовые гранаты. Удивительно, но посольство ЕС об этом не говорит», - заявил депутат оппозиционной фракции «Айастан» Арам Вардеванян.

В минувшую пятницу во время столкновений между протестующими и полицейскими на пересечении улиц Прошяна и Демирчяна в Ереване, возле правительственных особняков, полицейские впервые за время акций протеста, проходящих в столице уже более месяца, применили спецсредства. По данным полиции, участники акции протеста наносили сотрудникам полиции удары камнями, металлическими прутьями, бутылками и другими предметами, применяя к ним насилие. В результате столкновений пострадали примерно 60 человек, из них 39 были сотрудниками полиции.​

У здания европейской димписсии оппозиционный депутат Арам Вардеванян зачитал письмо, адресованное послу ЕС Андреа Викторин, подчеркнув, что в тот день полиция грубо нарушила права протестующих.

«То же посольство в 2018 году, по самому пустячному поводу распространяло по нескольку объявлений в день, а сейчас лишь молчит. И этим молчанием поощряет полицейскую жестокость, это факт», - отметил депутат от оппозиции.

На вопрос, почему подобные акции они не проводят перед посольствами других стран, например, перед посольством России, ведь посол этой страны также не делал никаких заявлений по поводу столкновений в пятницу, депутат ответил, что все это будет представлено в письменном виде всем представителям международного сообщества, но также добавил, что Запад считает Армению демократической страной, а от России он подобных заявлений не слышал.

«Российская Федерация высказывала такую позицию? Я не слышал. Спрашиваю для интереса. О том, что в центре города Еревана используются гранаты, должны говорить все посольства, я разделяю это мнение», - подчеркнул Вардеванян.

Во время форума демократии, проведенного в Ереване несколько недель назад, посол ЕС Андреа Викторин коснулась действий правоохранителей во время акций протеста, подчеркнув, что нужно провести расследование для того, чтобы выяснить, имело ли место непропорциональное применение силы, и это должен определить суд.