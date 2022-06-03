Акция протеста оппозиции у правительственных дач сопровождалась столкновениями, есть пострадавшие

Акция протеста оппозиции у правительственных дач в Ереване сопровождалась столкновениями, правоохранители применили спецсредство - световошумовые гранаты, а также провели задержания протестующих.

Полиция пока не сообщает информацию о том, сколько активистов задержано.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Артур Хачатрян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что у него есть информация, что задержан также его коллега, депутат Артур Саргсян. Эту информацию подтвердил депутат той же фракции Гегам Манукян. Однако в полиции об этом пока ничего не сообщают.

Неизвестно, сколько человек пострадали, но на кадрах видео видны машины скорой помощи.

Министерство здравоохранения сообщает, что вследствие инцидента в разные медицинские центры доставлены 35 граждан. Среди пострадавших есть как гражданские лица, так и сотрудники полиции. Все они в настоящее время проходят обследование.

Как сообщили Радио Азатутюн в университетской больнице «Гераци», в больницу были доставлены 27 граждан, в том числе 21 полицейский, 6 гражданских лиц, из них две женщины.

Сторонники оппозиции сегодня сначала провели митинг на площади Франции, затем в течение двух часов блокировали входы в здание правительства, после чего двинулись к правительственным дачам, где потребовали, чтобы премьер-министр Никол Пашинян вышел к ним и выслушал их требования.

Ранее усилиями фракции правящей партии было провалено инициированное оппозицией внеочередное заседание парламента, на котором оппозиция хотела принять заявление по Нагорному Карабаху. В частности, оппозиция требовала зафиксировать в заявлении, что «Арцах [Нагорный Карабах – ред.] не может быть в составе Азербайджана». Правящее большинство бойкотировало заседание, заявив, что это ложная политическая повестка дня. Провластная фракция утверждает, что сейчас любое заявление может ограничить переговорные возможности армянской стороны.

Пресс-секретарь правящей партии «Гражданский договор» Ваагн Алексанян сказал, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на оппозиции.

«Ситуация напряженная только потому, что лидеры оппозиционного движения по спасению награбленного находятся в явном состоянии нервозности, особенно это касается Ишхана Сагателяна, которому мы сегодня сказали, что можем встретиться с ним в Национальном собрании. Когда он сообщает, что фракция «Гражданский договор» сбежала из Национального собрания, он просто лжет. […] Он явно повел граждан на столкновение, в те в свою очередь, воодушевившись его агрессивным выступлением, стали бросать камни и другие предметы в полицейских, и произошло то, что произошло», - подчеркнул Алексанян.

Оппозиция уже больше месяца проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, утверждая, что власть ведет переговоры с Азербайджаном за спиной у народа без красных линий. Оппозиция убеждена, что Пашинян уже снизил планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и обвиняет его в том, что он собирается пойти на односторонние уступки, признав Нагорный Карабах частью Азербайджана. Между тем, власть отвергает эти обвинения и заявляет, что требования оппозиции не пользуются широкой поддержкой в обществе.