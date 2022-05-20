Пашинян вновь заявляет, что демократия – главный международный бренд Армении

В то время как оппозиция критикует власти за антидемократические шаги, премьер-министр Никол Пашинян вновь заявляет, что демократия является главным международным брендом Армении, ключевым фактором сохранения суверенитета страны.

«Сегодня демократия является важнейшим и ключевым фактором гарантирования и сохранения суверенитета и независимости Республики Армения. Наша задача - доказать, что и демократия в состоянии обеспечить внешнюю и внутреннюю безопасность страны», - отметил Пашинян.

В ходе Армянского форума демократии Пашинян вновь заявил о необходимости мира. Он напомнил, что эту повестку приняло нынешнее правительство Армении, а граждане выдали мандат для ее реализации.

«Сейчас очень важно для укрепления демократии, чтобы мы объединились вокруг другой миссии, как мы принесли в Армению демократию, так же мы принесем в Армению и мир, потому что одно без другого едва ли может существовать», - подчеркнул премьер.

Хотя Никол Пашинян и заметил, что демократия в Армении не безоблачна, но также подчеркнул, что в основном проблемы имеются в судебной системе.

«Сегодня одним из самых больших вызовов, конечно, является судебная система. Многие в этом зале критикуют нас за отсутствие прогресса в реформировании судебной системы. Мы считаем эту критику объективной, обоснованной, осуждаем и сами себя, но, с другой стороны, мы глубже знаем проблемы, с которыми сталкиваемся. Мы полны решимости идти по этому пути. Мы должны быть последовательны в этом вопросе», - заключил глава правительства Армении.

Пока в Ереване проходил «Армянский форум за демократию», организованный Freedom House и общественной организацией «Объединение информированных граждан», на улицах города протестующие вновь подвергли критике страны Запада, в том числе США, за отсутствие оценки действий полиции. В то же время посол США в Армении во время своего выступления на форуме выразила обеспокоенность в связи с действиями полиции.

«Глядя на то, что происходит с протестующими, становится ясно, что здесь есть повод для беспокойства. То, что мы видим в репортажах, на видео — это применение несоразмерной силы. Эти случаи должны быть расследованы. В этой сфере должна быть ответственность. И мы видели сигналы о том, что правительство хочет расследовать эти случаи», - заявила посол США в Армении.

Линн Трейси также высказалась о необходимости уважать работу журналистов во время протестов и исключать нарушения по отношению к ним. Она также упомянула ответственность протестующих. «На демонстрантах также лежит ответственность проводить акции мирно, не создавать хаоса и не нарушать права других», - отметила посол.