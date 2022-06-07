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Политика

Оппозиция провела акцию протеста перед офисом Евросоюза в Ереване

Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с его политикой по вопросу Нагорного Карабаха, сегодня провели акцию протеста перед офисом Европейского союза в Ереване.

Они требовали от Брюсселя дать оценку действиям армянских правоохранителей во время пятничных столкновений между полицией и протестующими.

По данным полиции, 3 июня участники акции протеста возле правительственных дач в Ереване наносили сотрудникам полиции удары камнями, металлическими прутьями, бутылками и другими предметами, применяя к ним насилие.

В результате столкновений на пересечении улиц Прошяна и Демирчяна в Ереване в медицинские учреждения обратились 60 человек, из них 39 были сотрудниками полиции.

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