Оппозиция провела акцию протеста перед офисом Евросоюза в Ереване

Они требовали от Брюсселя дать оценку действиям армянских правоохранителей во время пятничных столкновений между полицией и протестующими.

По данным полиции, 3 июня участники акции протеста возле правительственных дач в Ереване наносили сотрудникам полиции удары камнями, металлическими прутьями, бутылками и другими предметами, применяя к ним насилие.

В результате столкновений на пересечении улиц Прошяна и Демирчяна в Ереване в медицинские учреждения обратились 60 человек, из них 39 были сотрудниками полиции.