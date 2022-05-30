Перед следующей встречей вице-премьеров Ереван и Баку озвучивают взаимные обвинения

После переговоров лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе и перед намеченным на эту неделю в Москве заседанием комиссии по делимитации Ереван и Баку озвучивают взаимные обвинения.

Вчера МИД Армении резко осудил нарушение Азербайджаном режима прекращения огня, в результате которого погиб военнослужащий Давид Варданян, и призвал руководство Азербайджана воздержаться от провокационных действий и риторики.

В ответном заявлении МИД Азербайджана посоветовал Еревану правильно оценить новые реалии, подчеркнув, что «попытки реализовать поведение десятилетней давности являются не чем иным, как фантазией».

По мнению армянской стороны, комиссия по делимитации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном, которая уже провела одну встречу, должна расследовать этот инцидент и дать ему оценку. Заседание комиссии, сформированной на уровне вице-премьеров, состоится на этой неделе в Москве. Когда именно и с какой повесткой пройдет это заседание, в офисе вице-премьера Мгера Григоряна пока не уточняют.

Для депутата оппозиционной фракции «Айастан» Анны Григорян неприемлемы акценты, сделанные в заявлении МИД Армении.

«Когда пистолет приставлен к твоему лбу, это не переговоры, это очередная капитуляция, очередное давление. Если мы действительно говорим о переговорах, то азербайджанские войска должны покинуть уже оккупированные территории Республики Армения, и только потом в спокойных условиях можно обсуждать делимитацию и демаркацию. Но если помните, что заявлял Никол Пашинян еще несколько месяцев назад, что они должны уйти, после чего обсуждения могут быть продолжены, но сейчас он и от этого отступил. Мы же говорим буквально следующее: азербайджанские войска должны покинуть суверенную территорию нашей страны, только после этого могут начаться процессы делимитации и демаркации», - сказала депутат от оппозиции.

Первая встреча глав комиссии, вице-премьеров Мгера Григоряна п Шахина Мустафаева, состоялась на прошлой неделе на Ерасхском направлении армяно-азербайджанской границы. Первое заседание комиссии уже в полном составе запланировано провести в Москве, второе - в Брюсселе.

Между тем, официальный Ереван отмечает, что периодические нарушения режима прекращения огня в очередной раз обосновывают необходимость зеркального отвода войск с границы Армения-Азербайджан и размещения наблюдательной миссии на пограничной линии, о чем армянская сторона неоднократно заявляла.

«То, что произошло в Парухе, полностью описывает недопустимость политики зеркального отвода войск, которую взяла на вооружение эта власть. В Парухе обе стороны согласились отойти, армянская сторона отошла, азербайджанская сторона не отошла, более того, она выступила вперед. По той же логике они будут действовать вдоль границы с Арменией. Эта политика предосудительна, потому что, во-первых, Азербайджан не выполнит это обязательство, а во-вторых, это означает, что мы фактически теряем контроль над собственной территорией. И самое главное, о чем мы говорим уже несколько дней подряд, это то, что какой-либо процесс делимитации и демаркации не может начаться, пока азербайджанские войска находятся на суверенной территории Республики Армения», - сказала Анна Григорян.