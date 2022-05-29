Ереван призвал Баку воздерживаться от «провокационных действий и риторики»

С таким заявлением сегодня выступило Министерство иностранных дел Армении.

В заявлении армянское внешнеполитическое ведомство строго осудило «грубое нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана» 28 мая на юго-восточном направлении пограничной линии Армении, в результате чего погиб военнослужащий ВС РА, рядовой Давид Ваанович Варданян.

«Примечательно, что этой провокации предшествовали деструктивные, воинственные и максималистские заявления президента Азербайджана от 27 мая, также включающие в себя притязания в отношении суверенной территории РА.

В этой связи хотим напомнить, что подразделения ВС Азербайджана с мая 2021 г. на участке Сотк-Хознавар незаконно вторглись на суверенную территорию Республики Армения и оккупировали территорию площадью более 45 квадратных километров.

Подобные провокации и инциденты от 28 мая и ранее, периодические нарушения режима прекращения огня в очередной раз обосновывают необходимость зеркального отвода войск с границы Армения-Азербайджан и размещения наблюдательной миссии на пограничной линии, о чем армянская сторона неоднократно заявляла.

Учитывая также, что комиссия по делимитации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном уже начала свою работу, этот инцидент должен быть удостоен соответствующего расследования и оценки со стороны комиссии.

При этом напоминаем, что последствия предыдущего грубого нарушения режима прекращения огня, утвержденного заявлением от 9 ноября 2020 года, в результате которого ВС Азербайджана вторглись в село Парух Нагорного Карабаха, находящееся в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации, до сих пор не устранены.

Считаем важным, чтобы страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ОДКБ, Европейский союз и все международное сообщество дали надлежащую и адресную оценку провокационным действиям и заявлениям Азербайджана, агрессивной риторике, которые преследуют цель подорвать усилия по достижению мира на Южном Кавказе.

Призываем руководство Азербайджана воздерживаться от провокационных действий и риторики, выполнять взятые на себя по итогам трехсторонних заявлений и брюссельских встреч обязательства по установлению стабильности и безопасности в регионе», - говорится в заявлении МИД Армении.