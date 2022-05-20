Ереван не уточняет, с какой повесткой дня Пашинян едет в Брюссель на переговоры с Алиевым

Сообщение о встрече Никола Пашиняна и Ильхама Алиева при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля было распространено вчера, когда официальные Ереван и Баку обвинили друг друга в затягивании процесса нормализации отношений.

Сегодня на министерской сессии Совета Европы в итальянском Турине министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подтвердил готовность официального Еревана немедленно приступить к переговорам.

«Правительство Армении привержено усилиям по установлению мира и процветания в регионе и неоднократно подтверждало свою готовность немедленно начать реальные, конструктивные переговоры по нормализации отношений с Азербайджаном. И в этом контексте сопредседательство Минской ОБСЕ играет ключевую роль в продвижении мирного процесса. Однако мы твердо убеждены, что Совет Европы в рамках своего мандата должен активно поддерживать этот процесс», - сказал Мирзоян.

О возможной встрече Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который также принимает участие в этой сессии, стороны до сих пор никакой информации не опубликовали. Но сегодня о готовности к нормализации отношений заявил и премьер-министр Азербайджана Али Асадов - уже на заседании глав правительств стран СНГ, которое прошло в формате видеоконференции. Асадов подчеркнул, что Азербайджан уточнил состав национальной комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией, а также состав делегации по подготовке мирного договора.

Кто входит в состав армянской комиссии, Ереван до сих пор не уточняет. Неясны и технические проблемы, из-за которых встреча комиссий уже дважды не состоялась.

Премьер-министр Азербайджана также заявил, что армянская сторона еще не выполнила одно из положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года - как он его сформулировал, «вывод армянских вооруженных сил с территории Азербайджана», и посетовал на отсутствие прогресса в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций.

Несмотря на взаимные обвинения, политолог Арег Кочинян ожидает от предстоящей в воскресенье в Брюсселе встречи начала серьезного переговорного процесса.

«Армении нужен мир. Для Армении мир императивом является. Но насколько действующие власти готовы не поддаваться сиюминутным общественным настроениям и не идти у них на поводу, что необходимо Армении, это уже совсем другой вопрос. Следует отметить, что, по всей вероятности, идет достаточно серьезный переговорный процесс. Потому что мы видим, что, по сути, имеет место предварительная встреча на уровне министров иностранных дел. Обычно такие предварительные встречи происходят, когда есть что-то, что нужно достаточно серьезно обсудить до встречи первых лиц. Так что, возможно, мы можем иметь какие-то ожидания от встречи первых лиц в Брюсселе», - сказал Кочинян.

Однако политолог не считает, что речь идет о большом пакете, предполагающем мирное соглашение. «Я больше склонен к тому, что речь идет о неких предметных достижениях вокруг процесса делимитации-демаркации. Уже дважды был указан срок. Один раз был указан европейский срок, затем был указан российский срок», - отметил Кочинян.

По его словам, уже создается впечатление, что эти две платформы – брюссельская и московская - вступили в конкуренцию друг с другом за то, кто станет посредником в этом процессе. По мнению политолога, эта конкуренция между двумя платформами является очень опасным процессом для Армении.

«Потому что, с одной стороны, есть огромная зависимость от одной платформы - московской платформы, но с другой стороны, я считаю, что для Армении было бы очень выгодно и намного эффективнее, если бы было европейское посредничество», - сказал Арег Кочинян.

В то время как министр иностранных дел Армении вчера в Брюсселе посетовал на то, что Баку уже второй месяц не отвечает на предложения армянской стороны, президент Азербайджана обвинил Армению в том, что она дважды отменяла согласованные встречи по вопросу делимитации. Официальный Ереван не замедлил опровергнуть это утверждение, заявив, что армянская сторона не отменяла и не отказывалась от каких-либо встреч.

Что касается предложений, то провластный депутат Виген Хачатрян из всего этого сделал один вывод: если шесть предложений Армении неприемлемы для Азербайджана, то они действительно проармянские.

«И Азербайджан будет всячески пытаться воспрепятствовать этому процессу, провалить его, затормозить, потому что Азербайджан видит, что сегодня власти Армении последовательно преследуют интересы Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и Армении, чего раньше не было. Поэтому уклонение Азербайджана от диалога свидетельствует о том, что власти Армении преследуют интересы Армении и Арцаха», - сказал Хачатрян.

Ранее Армения сочла приемлемыми пять предложений Азербайджана. В частности, Баку предлагает признать территориальную целостность друг друга, не предъявлять друг другу территориальных претензий, провести делимитацию и демаркацию, установить дипломатические отношения и открыть транспортные коммуникации.

Азербайджан пока не принял ответные предложения Армении, заявил вчера глава МИД Армении. Они включают положения о будущем статусе и безопасности Нагорного Карабаха.

Оппозиция, требующая отставки правительства и премьер-министра, утверждает, что Ереван в свои предложения должен включить более четкие формулировки, в частности, о том, что Нагорный Карабах никогда не будет в составе Азербайджана.