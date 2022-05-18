Баку пока не принял предложение Еревана о включении вопроса статуса Карабаха в повестку урегулирования

Азербайджан пока не принял предложение Еревана о включении вопроса о будущем статусе и безопасности Нагорного Карабаха в повестку дня урегулирования отношений с Арменией, заявил сегодня в Брюсселе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн. В то же время глава МИД Армении намекнул, что пока рано считать вопрос окончательно закрытым.

«Мы опубликовали наше видение мирного процесса. Мы сказали, что в предложенных Азербайджаном положениях нет ничего неприемлемого для армянской стороны, но эти положения не включают в себя всей повестки проблем, имеющихся в ожидаемом мирном соглашении. Для нас ключевым является обсуждение вопросов прав и безопасности армян Карабаха, а также, соответственно, статуса Карабаха», - заявил Мирзоян.

«Мы также считаем, что важно продолжить эти переговоры по мирному соглашению в рамках Минской группы ОБСЕ, в соответствии с мандатом сопредседателей. Пока мы не получили положительного ответа от Азербайджана на эти предложения, но прилагаются усилия, чтобы эти переговоры стали возможными», - добавил он.

Арарат Мирзоян не уточнил, кем прилагаются усилия и есть ли какой-либо прогресс в этом направлении. Выступая в столице Евросоюза, глава МИД Армении подчеркнул, что Ереван готов к нормализации отношений, но для этого также необходимо согласие другой стороны.

«Я могу только подчеркнуть нашу готовность и приверженность миру и безопасности в регионе. Но для достижения этого необходимо согласие обеих сторон», - сказал глава МИД Армении.

Между тем около месяца назад прямо здесь, в Брюсселе, лидеры Армении и Азербайджана договорились о том, чтобы быстро двигаться вперед в направлении подписания мирного соглашения, поручив своим министрам иностранных дел его подготовить. Кроме того, Пашинян и Алиев также договорились создать к концу апреля совместную комиссию по вопросам делимитации и пограничной безопасности. Апрель закончился, известно, что стороны согласовали структуру комиссии, однако ее состав и повестка дня по неизвестным причинам до сих пор не обнародованы. Более того, министр иностранных дел Армении объявил, что первое заседание двусторонней комиссии состоится в начале этой недели в Москве, однако оно так и не состоялось.

На вопрос Радио Азатутюн, почему заседание комиссии не состоялось, что мешает сторонам сесть за стол переговоров, глава внешнеполитического ведомства Армении ответил, что есть разногласия, но вокруг чего, не уточнил.

«Вы правы, эта встреча не состоялась, но я могу вас заверить, что мы продолжаем обсуждение вокруг организации этих встреч. Есть некоторые технические детали, которые должны быть согласованы между сторонами. Мы надеемся, что эта встреча в ближайшие дни и недели, наконец, состоится», - сказал глава МИД Армении.

Евросоюз готов сделать все возможное, чтобы стороны пришли к общему знаменателю

Арарат Мирзоян находился в Брюсселе для участия в 4-м заседании Совета партнерства Армения-ЕС, на котором с европейской стороны будет председательствовать верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Высокопоставленный европейский дипломат также отметил, что Армения и Азербайджан еще далеки от соглашения, однако Евросоюз готов сделать все возможное, чтобы стороны пришли к общему знаменателю.

«Мы были бы очень рады, если бы это мирное соглашение было достигнуто, мы находимся в контакте с обеими сторонами, чтобы они действительно подошли к вопросу с самым искренним желанием. Мы все еще далеки от этого, но если это произойдет, Евросоюз предоставит всю возможную поддержку для реализации соглашения», - сказал Боррель.