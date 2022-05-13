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Карабах

Секретариат ОБСЕ «рассматривает Минскую группу как надлежащий орган» для установления прочного мира

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване, 1 апреля 2022 г.

«Мы рассматриваем Минскую группу как надлежащий орган и видим необходимость активизации усилий для установления прочного мира, для процветания и развития региона», - так заявили в Секретариате ОБСЕ в ответ на вопрос Радио Азатутюн.

Мы поинтересовались у структуры, много лет занимавшейся карабахским конфликтом, видят ли они перспективы дальнейшей деятельности Минской группы, в то время как Азербайджан де-факто не признает мандат трех сопредседателей, а между посредниками существуют огромные противоречия.

На фоне противоречий между Россией и Западом из-за войны в Украине сопредседатели Минской группы посещают Армению по отдельности.

Однако в ОБСЕ не прокомментировали заявление главы МИД России, сделанное в ходе российско-украинской войны, о том, что США и Франция отказались работать с Россией в Минской группе ОБСЕ.

«Председательство ОБСЕ не намерено комментировать заявления в связи с Минской группой, относящиеся к Франции или США», - говорится в ответе.

В ОБСЕ также не уточнили, какой ответ они дали на заявление Еревана. Около двух месяцев назад Ереван обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой об организации переговоров с целью заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

«Страны-сопредседатели, а также ЕС в последние недели активно сотрудничают с Баку и Ереваном. Армения и Азербайджан как государства-члены ОБСЕ осознают, что организация готова оказать любую помощь, как в рамках своего мандата, так и в других контекстах на основании своего опыта», - отметили в Секретариате ОБСЕ.

В середине апреля российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев был назначен спецпредставителем министра иностранных дел РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как отметили в Секретариате ОБСЕ, Россия не сообщала о выдвижении кандидатуры нового сопредседателя. «Поэтому, наше понимание состоит в том, что посол Ховаев продолжает оставаться российским сопредседателем Минской группы», - говорится в ответе.

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