Оппозиция проводит автошествие в Ереване

Акции неповиновения оппозиции сегодня начались с автошествия. Протестующие, требующие отставки правительства и премьер-министра, в разных частях города информируют о своем сегодняшнем митинге.

Автошествие проходит одновременно в нескольких направлениях. Пока серьезных пробок в столице не возникло, однако движение на некоторых улицах затруднено.

Оппозиция, которая уже две недели требует отставки правительства, недовольна работой полиции. Представители оппозиции заявляют, что их соратники и сторонники подвергаются задержаниям и арестам по политическим мотивам.

«Воры в полиции, те, кто похищают и избивают людей, должны понимать, что Пашинян не вечен, а совесть останется, останутся их погоны, и у многих из них, я уверен, в один прекрасный день они будут сорваны», - сказал член оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Гегам Манукян, добавив, что провокаций стало больше.

«Поскольку иначе власть не может противостоять народному движению, и теперь им остается собрать кучку провокаторов, что пока у них получается. Конечно, поскольку провокаторов очень ограниченное число, одни и те же провокаторы действуют в разных местах», - отметил Манукян.

Оппозиция, вышедшая на уличную борьбу после заявления премьер-министра о снижении планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха, в случае смены власти обещает сформировать правительство национального согласия, которое будет действовать от года до полутора лет. Кого оппозиция видит на должности премьер-министра, кто войдет во временное правительство, а главное, кто и как их будет избирать, в рядах оппозиции пока не уточняют.

Вчера в ходе митинга на площади Франции заместитель председателя Национального собрания, член фракции «Айастан» Ишхан Сагателян обратился к представителям иностранных посольств и международных организаций. Он заявил, что Пашинян больше не может представлять армянский народ, Республику Армения и что происходящие события сформировали однозначное общенародное требование его отставки. Вице-спикер парламента призвал дипломатов проинформировать об этом свои столицы и центральные офисы.

Парламентская оппозиция Армении с конца апреля протестует с требованием смены власти, в частности, отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция обвиняет власти в готовности «сдать» интересы Нагорного Карабаха, признав его частью Азербайджана. На митинге 1 мая было объявлено о начале «решающего этапа борьбы». С начала прошлой недели сторонники оппозиции проводят акции гражданского неповиновения в основном в Ереване, но также в некоторых других частях Армении.

Власти Армении отвергают критику оппозиции, заявляя, что вопрос о правах и статусе армян Нагорного Карабаха будет частью мирных переговоров с Азербайджаном. Представители власти утверждают, что протесты оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения.