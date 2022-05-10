Оппозиция не уточняет, кто войдет во временное правительство в случае успеха

Оппозиция, которая уже вторую неделю подряд проводит акции протеста и неповиновения с требованием отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, в случае успеха обещает сформировать временное правительство, которое должно будет действовать от одного года до полутора лет.

Кого оппозиция видит на должности премьер-министра, кто войдет во временное правительство, а главное, кто и как их будет избирать, в рядах оппозиции пока не уточняют.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян, не называя имен, лишь сказал, что в правительство войдут опытные специалисты.

«Люди, которые могут очень быстро внести радикальный перелом в сфере безопасности, во внешней, социальной, экономической, сельскохозяйственной и других сферах страны, потому что в нашей стране сегодня во всех этих сферах царит просто трагическая ситуация», - отметил Манукян.

За последние полтора года это уже вторая попытка оппозиции сместить власть в стране и сформировать временное правительство. Депутат, являющийся членом партии АРФ «Дашнакцутюн», признает, что первая попытка потерпела неудачу, поскольку у них не было большой общественной поддержки, но он уверен, что сейчас иная ситуация.

«К сожалению, в то время наши подходы не получили очень широкой общественной поддержки, но в сегодняшней ситуации, когда власть, избранная год назад с обещанием мира, обещанием решения вопроса Арцаха, обещанием деоккупации, спустя восемь месяцев изменила свой подход, люди понимают, что их обманули. Люди понимают, что неопределенности и опасностей стало больше», - сказал Гегам Манукян.

Власть считает, что оппозиция не пользуются широкой поддержкой в обществе

Между тем, в правящей партии «Гражданский договор» убеждены, что оппозиция и сейчас не пользуется широкой поддержкой в обществе. Хотя протесты не прекращаются, однако в правящей партии не видят смысла в обсуждении вопроса. Провластный депутат Ваагн Алексанян заявил, что в этой ситуации заявления о формировании переходного правительства как минимум несерьезны.

«Если верить данным, предоставленным «Объединением информированных граждан», число участников их митингов с 1 мая до сего дня сократилось вдвое, достигнув 7 тысяч. Если, по мнению Ишхана Сагателяна [один из лидеров оппозиции - ред.], 7 тысяч человек, принявших участие в их митинге, должны сформировать какое-то правительство в Армении, мои наилучшие пожелания Ишхану Сагателяну», - сказал представитель власти.