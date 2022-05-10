Оппозиция обращается к аккредитованным в Армении дипломатам

«Человек, занимающий должность премьер-министра, больше не может представлять армянский народ и Республику Армения, - заявил один из лидеров движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян, добавив: - В Армении создался политический кризис, и происходящие события сформировали однозначное общенародное требование отставки и смещения [премьер-министра] Никола Пашиняна».

Вице-спикер парламента призвал дипломатов проинформировать об этом свои столицы и центральные офисы.

Завтра после полудня оппозиционное движение планирует провести в Ереване автопробеги в разных направлениях, а затем продолжить акции неповиновения, сообщил Ишхан Сагателян. Затем, по его словам, в 16:00 они соберутся на площади Франции.

Парламентская оппозиция Армении с конца апреля протестует с требованием смены власти, в частности, отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция обвиняет власти в готовности «сдать» интересы Нагорного Карабаха, признав его частью Азербайджана. На митинге 1 мая было объявлено о начале «решающего этапа борьбы». С начала прошлой недели сторонники оппозиции проводят акции гражданского неповиновения в основном в Ереване, но также в некоторых других частях Армении.

Вчера вечером во время митинга на площади Франции Ишхан Сагателян представил план действий оппозиции после отставки властей. Сагателян сказал, что после смещения правительства будет сформировано правительство национального согласия. Он, в частности, отметил, что следует исключить любой статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, необходимо укрепить систему безопасности Армении и Карабаха.

Власти Армении отвергают критику оппозиции, заявляя, что вопрос о правах и статусе армян Нагорного Карабаха будет частью мирных переговоров с Азербайджаном. Выступая в парламенте на прошлой неделе, премьер-министр Никол Пашинян отверг требования оппозиции об отставке. Представители власти утверждают, что протесты оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения.