Переданный Азербайджану документ из 6 пунктов включает и вопрос об окончательном статусе Нагорного Карабаха - Марукян

В ходе трехсторонней встречи в Брюсселе 6 апреля Ереван также из рук в руки передал Баку документ из 6 пунктов, который включает и вопрос безопасности, защиты прав армян Нагорного Карабаха и окончательного статуса Нагорного Карабаха. Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» сегодня заявил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян.

Марукян подчеркнул, что армянская сторона предложила на основе двух повесток начать переговоры по мирному договору. Азербайджанская сторона согласилась с таким подходом, после чего была достигнута договоренность о начале переговоров по заключению мирного договора.

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что еще в феврале азербайджанская сторона представила Армении 5 базовых принципов мирного договора, подчеркнув, что «Армения заявила, что эти принципы им не подходят».

Не сообщив, какие предложения представил Ереван, Байрамов также заявил, что представленный Арменией документ нельзя назвать предложением. По его словам, «документ армянской стороны представляет собой реакцию на предложения Азербайджана».

Официальный Ереван заявил, что в предложениях, переданных Баку Еревану, по большому счету, нет ничего неприемлемого. Позже, говоря об ответе Еревана, министр иностранных дел Армении отметил, что для армянской стороны «принципиальным и основополагающим является четкое гарантирование прав и свобод армян Нагорного Карабаха, окончательное уточнение статуса Карабаха».

«Нет никаких правовых оснований того, что на территории Армении когда-либо де-юре существовали азербайджанские анклавы»

«На данный момент у нас нет никаких правовых оснований того, что на территории Армении когда-либо де-юре существовали азербайджанские анклавы», - сегодня также заявил сказал Марукян, отвечая на заявление заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова.

Марукян подчеркнул, что процессы делимитации и демаркации должны проходить на основе фактов и документов, имеющих значение де-юре.

«Наоборот, есть законные основания принадлежности села Арцвашен Армении. То же самое касается ряда территорий, принадлежащих Армении, в том числе участка Сотк-Хознавар, где в мае прошлого года произошло известное незаконное вторжения азербайджанских войск. Эти вопросы, безусловно, должны быть обсуждены и решены в процессе делимитации и демаркации», - сказал Марукян.

Халафов сегодня заявил журналистам, что вопросы возвращения Азербайджану анклавов - семи сел Газахского района (ныне села Тавушской области Армении) и села Кярки Нахичеванской Автономной Республики (ныне - село Тигранашен Араратской области Армении) в числе других вопросов должны быть решены в контексте делимитации границ с Арменией.

После 44-дневной войны осенью 2020 года наряду с темой делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы на повестку дня встал вопрос обмена анклавами между сторонами. После войны 90-х годов в Тавушской области остались 7 азербайджанских анклавных сел, а в Араратской области – село Тигранашен, а на азербайджанской стороне остался армянский анклав Арцвашен, который входил ранее в Гегаркуникскую область Армении.

На днях член оппозиционной фракции «Айастан» Национального собрания Армении Анна Григорян во время стартовавшего из Тигранашена шествия заявила, что власти собираются сдать анклавы.

В ответ секретарь Совета безопасности Армен Григорян сказал, что вопрос анклавов до сих пор не поднимался. «Можно сказать, что поскольку анклавы есть с обеих сторон, на территории Азербайджана есть анклав - Арцвашен, и на территории Армении есть анклавы, и их территории почти равны, обе стороны молчат по этому вопросу, этот вопрос еще не обсуждался. Мы надеемся, что возможный вариант решения состоит в том, что анклав Армении остается Азербайджану, а анклавы Азербайджана, которые находятся на территории Армении, остаются Армении», - отметил Григорян в беседе с журналистами 5 мая.