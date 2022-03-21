В предложениях Баку, по большому счету, нет ничего неприемлемого - Мирзоян

В частности, Азербайджан предлагает признать территориальную целостность друг друга, не предъявлять друг другу территориальных претензий, провести делимитацию и демаркацию границ, установить дипломатические отношения и открыть транспортные коммуникации.

Хотя Министерство иностранных дел Армении не опубликовало свой ответ, но на следующий день после того, как стало известно о предложениях Баку, Мирзоян дал интервью и заявил, что переговоры по мирному соглашению с Азербайджаном должны проводиться без предварительных условий.

«Наше восприятие таково, что, по сути, в азербайджанских предложениях, переданных нам 10 марта, по большому счету, нет ничего неприемлемого, другие дело, что эти вопросы, эти предложения не полностью отражают возможную повестку всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном, и наши ответы восполняют эту повестку. Мы обратились к сопредседательству Минской группы, можем буквально сказать, для организации переговоров по мирному договору, принимая за основу Устав ООН, Международный пакт о политических и гражданских правах и Хельсинкский Заключительный акт», - отметил Мирзоян.

Инициатива власти внести вопрос о мирном договоре в Минскую группу ОБСЕ подверглась критике со стороны парламентской оппозиции, которая считает, что таким образом искажается формат Минской группы, занимающейся карабахским урегулированием. О рисках увязки мирного договора с карабахским конфликтом министра иностранных дел спросил депутат оппозиционной фракции «Айастан» Артур Хачатрян.

«Минская группа была создана для решения проблем между Арцахом, народом Арцаха и Азербайджаном, то есть чем обусловлено изменение миссии Минской группы?» - спросил Хачатрян.

«Конечно, договор не входил в мандат Минской группы, мандат Минской группы состоял в том, чтобы дать, найти, предложить политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Политическое урегулирование, думаю, причинно-следственные связи здесь работают очень прямо, когда это политическое урегулирование, приемлемое для сторон, будет найдено, его нужно переложить на бумагу и зафиксировать каким-то договором», - ответил Мирзоян.

Официального ответа на обращение Еревана от сопредседателей Минской группы нет. Однако после обращения госсекретарь США – одной из трех стран-сопредседателей, побеседовал и с премьер-министром Армении, и с президентом Азербайджана. В минувшие выходные министр иностранных дел Франции - еще одной страны-сопредседателя, провел телефонные разговоры с армянским и азербайджанским коллегами. А сегодня, глава МИД России, третьей страны-сопредседателя, побеседовал по телефону с главами МИД Армении и Азербайджана.

На вопрос депутатов, какова реакция Минской группы, глава МИД Армении пообещал ответить только на закрытом заседании.

Подавляющее большинство вопросов оппозиционных депутатов касались статуса Нагорного Карабаха. Депутаты всячески пытались получить от министра иностранных дел заверения, что Нагорный Карабах никогда не будет в составе Азербайджана и что для Армении это является красной линией. Арарат Мирзоян ответил на эти вопросы предпочтительными для него формулировками.

«Можете ли вы четко заявить, что мы вступили в переговоры для исключении статуса Арцаха в составе Азербайджана, во-вторых, для исключении анклавного положения Арцаха и для восстановлении приверженности Армении реализации народом Арцаха права на самоопределение?» - спросил депутат фракции «Айастан» Армен Рустамян.

«Я должен повторить то, что недавно сказал, все права армян Арцаха и статус Арцаха для нас остаются принципиальными», - ответил глава МИД.

Депутат Агнесса Хамоян напомнила о голосовании Армении по ситуации в Украине на международной арене и сказала: «Понятно, что Армения пытается занять нейтральную позицию, но во время предстоящего в апреле визита премьер-министра в Россию маневрировать уже будет невозможно».

«Я бы посоветовал не быть большим католиком, чем Папа Римский. Я нахожусь в постоянном контакте с нашими российскими и украинскими коллегами, в том числе сегодня у меня состоялся очередной телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И хочу заверить, не знаю, разочарует это вас или воодушевит, но у нас нет никаких проблем в этом контексте», - сказал в ответ Мирзоян.

«У меня сложилось впечатление, что эти голосования были фактически согласованы с российской стороной, потому что вы говорите, что у российской стороны не было никаких возражений против нашего голосования», - подчеркнула Хамоян.

После заседания комиссии НС по внешним отношениям глава МИД уклонился от ответов на вопросы журналистов.