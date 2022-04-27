В вопросе комиссии по делимитации и демаркации границ «есть некоторые результаты» - глава МИД Азербайджана

«Одним из приоритетных вопросов после прекращения конфликта является обеспечение устойчивого мира в регионе. В связи с этим у меня была возможность провести переговоры с армянским коллегой и могу сказать, что у нас уже есть некоторые результаты. Сейчас созданы условия для начала работы комиссии по делимитации и демаркации границ», - сказал Байрамов.

О телефонных разговорах с Араратом Мирзояном Джейхун Байрамов говорил на совместном брифинге с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

На днях МИД Армении после телефонного разговора Мирзояна с Байрамовым сообщил, что Ереван и Баку обсудили и уже согласовали структуру двусторонней комиссии по вопросам делимитации и приграничной безопасности. Кроме того, сообщалось, что министры договорились о проведении в ближайшее время заседания данной комиссии. Когда и где состоится это заседание, ни Ереван, ни Баку пока не уточнили. Неизвестны также структура и состав комиссий.

В начале месяца в Брюсселе лидеры Армении и Азербайджана договорились о том, что комиссия будет создана до конца месяца.

Джейхун Байрамов на сегодняшнем брифинге говорил о разблокировании коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что Баку добился значительного прогресса в этом вопросе и теперь от Еревана ждут четких шагов.

«Азербайджан успешно реализует как железнодорожные, так и автомобильные проекты на своей территории. Мы ожидаем конкретных шагов, связанных с работой в этом направлении и в Армении. Эффективность нацеленных на мир процессов в первую очередь исходит из интересов трех стран Южного Кавказа. Грузинская сторона также поддерживает это и может сыграть важную роль на этом пути. Азербайджано-грузинское сотрудничество может быть использовано здесь в качестве модели, если мы рассматриваем Южный Кавказ как наш совместный дом. Это может послужить моделью для любых двух соседних стран. Армения, разумеется, также может занять свое место в международных проектах, соблюдая нормы и принципы международного права», - заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Премьер-министр Армении еще в феврале заявил, что ведутся конкретные работы для строительства армянского участка железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз. Он отметил, что хотя технические и проектные работы уже начаты, они надеются, что достигнутые договоренности будут оформлены в виде документа и что уже де-юре процесс будет полностью развернут. Однако армянская сторона пока не сообщала о каком-либо прогрессе в этом вопросе.

Новоназначенного министра иностранных дел Грузии сегодня в Баку принял также президент Азербайджана. На этой встрече Ильхам Алиев заявил, что в послевоенный период имеются хорошие возможности для взаимодействия между тремя странами Южного Кавказа - Азербайджаном, Грузией и Арменией - в трехстороннем формате. Азербайджанская сторона готова к этому, подчеркнул он. Азербайджанский лидер добавил, что Тбилиси «также разделяет эту позицию», и выразил надежду, что что официальный Ереван «тоже поймет, что это единственный путь установления стабильности и безопасности в регионе».