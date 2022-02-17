Пашинян заявил о проекте «Армянский перекресток»

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что проект имеет стратегическое значение.

По словам Пашиняна, предквалификационный этап продлится 70 дней. Он отметил, что на этом этапе приглашены организации, которые могут подать заявку на строительство дороги, а непосредственно в самом тендере, объявленном на строительство указанного участка, будут участвовать прошедшие квалификацию компании.

«Мы должны сделать все, чтобы завершить этот процесс до конца года, и чтобы на практике оставался только этап реализации», - заявил Пашинян.

Стоимость проекта составляет несколько сотен миллионов долларов, отметил глава исполнительной власти Армении, подчеркнув: «Инвестиционная программа такого масштаба, по сути, не реализовывалась за всю историю независимой Армении».

По словам Пашиняна, в результате обсуждения темы открытия региональных коммуникаций проект «Север-Юг» был реорганизован в проект «Север-Юг, Восток-Запад». Армянский премьер выразил надежду на то, что этот проект будет реализован быстрыми темпами.

«Это означает, что одна из ветвей этой дороги, я имею в виду «Север-Юг, Восток-Запад», или, короче говоря, одна из ветвей «Армянского перекрестка» будет проходить из Республики Армения в Исламскую Республику Иран, другой ветвью будет Азербайджан-Армения, а позже – Нахичеван-Турция. Мы помещаем этот проект в этот общий контекст. Мы надеемся, что к концу года у нас появится строительная компания, которая выполнит эти работы. Проектная часть «Востока-Запада» не реализована, но в процессе в контексте достижения политических договоренностей мы очень быстро реализуем и эту часть», - заявил премьер-министр Армении.

Пашинян также сообщил, что в настоящее время ведутся конкретные работы для строительства армянского участка железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз, выразив надежду на то, что достигнутые договоренности будут оформлены в виде документа, и что уже де-юре процесс будет полностью развернут.