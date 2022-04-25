Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

Мирзоян и Байрамов договорились о проведении заседания комиссии по делимитации и приграничной безопасности

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Об этом сегодня сообщили в МИД Армении.

Согласно сообщению, министры обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.

«Стороны согласовали структуру комиссии по делимитации и приграничной безопасности. Была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время заседания комиссии по делимитации и приграничной безопасности.

Стороны обсудили также вопросы, связанные с решением гуманитарных вопросов, а также подготовкой мирных переговоров», - говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG