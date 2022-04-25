Мирзоян и Байрамов договорились о проведении заседания комиссии по делимитации и приграничной безопасности

Об этом сегодня сообщили в МИД Армении.
Согласно сообщению, министры обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.
«Стороны согласовали структуру комиссии по делимитации и приграничной безопасности. Была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время заседания комиссии по делимитации и приграничной безопасности.
Стороны обсудили также вопросы, связанные с решением гуманитарных вопросов, а также подготовкой мирных переговоров», - говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.
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