Ванецян заверяет, что есть четкий план действий

Руководитель оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Артур Ванецян не собирается возвращаться в Национальное собрание, он продолжает сидячую акцию протеста на площади Свободы в Ереване.

Уже четвертый день оппозиционный депутат заявляет, что у него есть четкий план действий, но скобки пока не раскрывает.

«У нас есть четкий план действий. Эта бессрочная акция, которую мы провели, думаю, приносит свои плоды, то есть, об этом говорят, на повестке дня четко есть эта тема, люди присоединяются к борьбе, каждый по-своему», - отметил он.

Артур Ванецян ночует на площади. В утренние часы он идет домой, а затем возвращается. В течение дня его на площади посещают бывшие чиновники, политики и общественные деятели. Площадь в основном активизируется в вечернее время. Вчера его посетили бывший министр иностранных дел Ара Айвазян и бывший губернатор Сюникской области Унан Погосян, занимавшие эти посты при Пашиняне. В первый день сидячей акции протеста на площадь пришел лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян.

«Я вижу, что можно достичь результата, я вижу, что значительная часть людей поняла, что происходит в нашей стране, какие есть угрозы для нашей страны, и я уверен, что люди обязательно придут», - подчеркнул Артур Ванецян.

Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) еще в первый день сидячей акции протеста заявил, что не уйдет с площади, пока не добьется своей цели - отставки Пашиняна. По утверждению Ванецяна, Пашинян собирается признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Ванецян считает, что путем общественного давления можно предотвратить эту программу.

На вопрос, как люди реагируют на начатую им борьбу, оппозиционер ответил: «Некоторые настроены скептически, некоторые говорят, что Никол держится за власть, он ее не отдаст, другие критикуют. Есть много разных мнений. Я останусь здесь, буду бороться во имя Республики Армения, во имя Республики Арцах».

Депутаты другой оппозиционной парламентской фракции – «Айастан», также посещают площадь Свободы. У них тоже есть свой план действий, но они сторонники децентрализованной борьбы. Они пока не уточняют, когда и что будут делать.

Уже третий день на площади Свободы проводят голодовку участники 44-дневной войны Нвер Киракосян и Артур Авакян. «Мы не смиримся с идеей о том, что Арцах должен быть в составе Азербайджана», - заявили они.

Этим крайним шагом они призывают молодежь подняться на ноги. «Мы проводим голодовку, потому что считаем, что поколение независимости должно встать и заявить о своей позиции: будет Арцах в составе Азербайджана или нет», - сказали они.