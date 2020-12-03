Главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ призывают к стороны выполнять требования трехстороннего заявления

Главы делегаций внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, заместитель госсекретаря США Стивен Биган и министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан приветствуют прекращение военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнутое в соответствии с заявлением премьер-министра Республики Армения, президента Азербайджана и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года.

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан продолжать в полной мере выполнять свои обязательства в рамках заявления от 9 ноября в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, а также свои предыдущие обязательства по прекращению огня.

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают к немедленному и полному выводу из зоны конфликта всех иностранных наемников.

Страны-сопредседатели напоминают Армении и Азербайджану об их обязанности соблюдать требования международного гуманитарного права, в частности, в отношении обмена военнопленными и возвращения тел погибших.

Франция, Россия и США подчеркивают важность обеспечения условий для добровольного, безопасного, достойного и устойчивого возвращения людей, перемещенных в результате нагорно-карабахского конфликта, в том числе во время последних боевых действий.

Тройка стран-сопредседателей подчеркивает важность защиты исторического и религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него.

Страны-сопредседатели призывают Армению и Азербайджан воспользоваться нынешним прекращением огня для переговоров о заключении долгосрочного и устойчивого мирного соглашения под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этом контексте страны-сопредседатели настоятельно призывают стороны принять сопредседателей в регионе при первой возможности и приступить к предметным переговорам для решения исключительно мирным путем всех нерешенных вопросов в соответствии с согласованным графиком.